Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

По словам армянской стороны, противник обстрелял автомобиль тылового обеспечения.

Министерство обороны Армении в субботу, 31 июля, заявил об очередном обстреле своих позиции со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что обстрел Ерасхского участка армяно-азербайджанской границы длился с 18:10 до 18:50 по местному времени.

Также читайте На границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия, есть погибшие

"Был проведен прицельный огонь по автомобилю тылового обеспечения, который транспортировал продукты питания, в результате чего он был серьезно поврежден", — рассказала армянская сторона.

В Минобороны также указали на подавление огневой активности противника обстрелом в ответ. Жертв с армянской стороны нет.

"По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики", — добавили в ведомстве.

Напомним

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года .

. 9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут контингент. В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

Новости мира: Азербайджан взял в плен 6 армянских военных, их обвиняют в минировании границы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку