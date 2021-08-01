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Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении

По словам армянской стороны, противник обстрелял автомобиль тылового обеспечения.

Министерство обороны Армении в субботу, 31 июля, заявил об очередном обстреле своих позиции со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что обстрел Ерасхского участка армяно-азербайджанской границы длился с 18:10 до 18:50 по местному времени.

"Был проведен прицельный огонь по автомобилю тылового обеспечения, который транспортировал продукты питания, в результате чего он был серьезно поврежден", — рассказала армянская сторона.

В Минобороны также указали на подавление огневой активности противника обстрелом в ответ. Жертв с армянской стороны нет.

"По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики", — добавили в ведомстве.

Напомним

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