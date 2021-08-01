Армения заявила об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

По словам армянской стороны, противник обстрелял автомобиль тылового обеспечения.
Министерство обороны Армении в субботу, 31 июля, заявил об очередном обстреле своих позиции со стороны Вооруженных сил Азербайджана.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что обстрел Ерасхского участка армяно-азербайджанской границы длился с 18:10 до 18:50 по местному времени.
"Был проведен прицельный огонь по автомобилю тылового обеспечения, который транспортировал продукты питания, в результате чего он был серьезно поврежден", — рассказала армянская сторона.
В Минобороны также указали на подавление огневой активности противника обстрелом в ответ. Жертв с армянской стороны нет.
"По состоянию на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики", — добавили в ведомстве.
Напомним
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