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Армению призывают выйти из ОДКБ и подать заявку в ЕС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Армению призывают выйти из ОДКБ и подать заявку в ЕС

Флаг Армении / Фото: Associated Press

Армянских политиков призывают разорвать все военные и экономические соглашения с Россией.

Ряд общественных и политических сил призывают власти Армении немедленно начать процесс выхода из ОДКБ, ЕАЭС ( Евразийский экономический союз), СНГ и подать заявку на членство в Евросоюзе.

С таким заявлением они выступили во время Форума независимости 1 октября, сообщает армянская служба Радио Свободы.

В ходе своего выступления они осуждают "угрозы со стороны России и Азербайджана независимости и территориальной целостности Армении". Также они призвали армянских политиков немедленно и радикально пересмотреть отношения с РФ.

"В наши дни антиармянская позиция и политика, проводимая российскими властями, жертвами которых стал армянский народ Арцаха (Нагорного Карабаха – ред.), не только плохи, но и еще больше углубляют пропасть, возникшую между Арменией и Россией в последние годы, делая ее практически неустранимой, что создает острую необходимость радикального пересмотра всей действующей договорно-правовой базы между Республикой Армения и Российской Федерацией", — отмечают они.

Они заявили о "насильственной депатриации арцахских армян с помощью голода и военной агрессии", сравнивая это с "российской агрессией и геноцидом против народа Украины".

Чего требуют неправительственные организации и политические силы:

  • выйти из организации ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, разорвав все военные и экономические соглашения с Россией,
  • запретить вещание российских государственных телеканалов и телеканалов, связанных с государством, транслируемым в армянском мультиплексе и через кабельную сеть,
  • обратиться в Европейский союз с просьбой о полноправном членстве,
  • подписать двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС, США, Канадой, Индией и другими демократическими странами Объединенного Запада,
  • инициировать шаги по углублению двустороннего и многостороннего военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада и евроатлантическими.

Напомним, глава МИД Франции едет в Армению, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

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Дата публикации
Просмотры
1209
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