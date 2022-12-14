Армейцев подняли по тревоге: Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой

В Беларуси, 14 декабря, во второй день внезапной проверки боеготовности на полигон "Гожский", Гродненский район, перебрасывает танки. Подразделение было поднято по тревоге в 3:00 (по минскому времени).

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Сообщается, что подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й и 19-й механизированных бригад 14 декабря получили задачу совершить марш на белорусские полигоны, в частности, с преодолением водных преград.

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От 11 омбр к проверке привлечены две танковые роты седьмого отдельного танкового батальона — это по меньшей мере 20 танков Т-72Б ВС РБ.

"Подразделения должны совершить марш по пункту постоянно дислокации на полигон "Гожский" в Гродненский район (по преодолению водного препятствия, скорее всего – в Лидском районе). Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени)", – говорится в сообщении.

Информации о перемещении подразделений 19 омбр нет. Но известно, что они будут форсировать реку Березина на переправе в Минской области.

Кроме того, сообщается, что также решили привлечь к так называемой проверке боеготовности:

40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,

105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр,

Инженерно-саперный батальон 11 омбр.

О выдвижении указанных подразделений из пункта постоянной дислокации пока не сообщалось.

К слову, Гродненская область на западе граничит с Польшей, на севере – с Литвой.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, что 13 декабря диктатор Лукашенко, поддерживающий Путина в войне против Украины, поручил своим подчиненным начать проверку боевой готовности своей армии.

В рамках этого армия РБ также будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Правда, они находятся далеко от украинской границы.

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Также россияне в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Речь идет о 24 единицах военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометной батареей, машинами связи, инженерной техникой.

Впрочем, США пока не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.

В ISW считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заверил, что пока угрозы нового вторжения нет. Пограничники будут усиленно наблюдать за ситуацией в Беларуси.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, оценивая угрозу нападения с территории РБ, сказал, что если белорусы начнут двигаться, то он им "не завидует".

В среду, 14 декабря, у границы с Беларусью взорвалась российская мина. В результате – пострадавший человек.

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