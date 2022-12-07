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Армии Азербайджана и Турции пообещали действовать сообща в случае опасности для стран

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Армии Азербайджана и Турции пообещали действовать сообща в случае опасности для стран

Фото: Associated Press

Для стран не важно, от кого будет исходить опасность

Армии Азербайджана и Турции будут выступать общим фронтом в случае угрозы странам или любых провокаций.

Об этом заявил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь к участникам совместных турецко-азербайджанских военных учений, сообщает Укринформ.

Он заявил, что любая угроза направлена против обоих краев, независимо от того, кто ее осуществляет.

"Мы вместе видим нашего друга как друга, а врага как врага. Мы знаем, как быть единой армией, одной силой, одним ударом, когда это необходимо", — сказал министр.

Также он добавил, что армии обеих стран успешно и слаженно выполнили все цели учений.

Напомним, ранее политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что армии Турции и Азербайджана могут объединиться против Ирана.

Кроме того, мы информировали, что влияние президента России Владимира Путина на региональных союзников падает из-за провалов в войне против Украины и неспособности подчинить это государство. Речь идет, в частности, о влиянии на страны Центральной Азии.

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Дата публикации
Просмотры
354
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