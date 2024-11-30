Армии РФ и Асада сбежали из Алеппо, повстанцы подошли к столице провинции Хама: что произошло за сутки в Сирии

Сирийская оппозиция расширяет зону боевых действий на территории провинции Алеппо и Идлиб, приобретая контроль над новыми и новыми населенными пунктами. По предварительной информации, готовятся бои за город Хама (столица одноименной провинции к югу от Алеппо).

За последние сутки военные и представители власти президента Башара Асада, клан которого находится у власти более 53 лет, эвакуировались из Алеппо.

Также есть информация, что повстанцы полностью отвоевали в армии провинцию Идлиб, на территории которой они и базировались после объявления перемирия в 2020 году. При этом президент Башар аль-Асад пока так і не обратился к нации по поводу событий в стране, которую он и его отец заливали кровью десятилетиями.

Редакция сайта ТСН.ua продолжает следить за событиями в Сирии, где Россия сохраняет свое военное и политическое присутствие с 2015 года, а теперь вынуждена воевать на несколько фронтов, опрокидывая ресурсы.

Сутки на поле боя

Алеппо захвачен милитарными оппозиционными группировками, начавшими свое наступление 27 ноября.

Сирийские военные объявили о "временном выводе войск" из северо-западного города. Армия заявила, что повстанцы вошли в значительную часть Алеппо, но армейские бомбардировки не позволили им закрепиться на постоянных позициях.

Военные режима пообещали "изгнать их и восстановить контроль государства… над всем городом и его окрестностями". Это заявление стало первым публичным признанием, что бойцы оппозиции во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" вошли в Алеппо во время молниеносной атаки.

На многих видео можно увидеть захваченных в плен военных Асада, а также российские военные автомобили, якобы покидающие населенные пункты под флагами РФ.

BREAKING — Сирианская позиция остановки российской российской армированной машины в северной Hama countryside, Сирия. — Fared Al Mahlool |

Повстанцы нашли иранские учебные пункты, что по сути в очередной раз подтверждает участие Тегерана в сохранении власти Асада.

Кроме того, как передает агентство Reuters со ссылкой на два повстанческих источника, оппозиционные формирования также захватили Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, взяв под свой контроль всю провинцию, что станет еще одним значительным ударом по Асаду.

Бои в провинции Хама

Как сообщает агентство Al-Jazeera со ссылкой на повстанцев, силы оппозиции ведут наступление также и в направлении большого города Хама, к югу от Алеппо.

Вечером 30 ноября группы повстанцев захватили город Хан-Шейхун на юге Идлиба и продолжили продвижение, взяв под свой контроль несколько городов на севере Хамы, сереж которых Тайбат аль-Имам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хильфая, Калат-Мадик, Латамне, Соран, Кирнез, Мардес, Хамайет и Термала.

В настоящее время повстанцы наступают в сторону города Хама, стычки сейчас продолжаются примерно в 20 км от центра этого города, сообщает Anadolu.

Breaking — Assad, Russian and Iranian forces withdraw from Hama province to Homs province, Сирия. — Fared Al Mahlool |

Жертв все больше

По меньшей мере 16 мирных жителей погибли и еще 20 получили ранения в результате ужасной резни, совершенной вероятно российскими истребителями, нацеленными на собрание людей на кольцевой развязке Аль-Базель в городе Алеппо, сообщает базирующаяся Сирийская обсерватория по правам человека.

Число мирных жителей и бойцов, погибших в провинции Идлиб и Алеппо во время операции «Сдерживание агрессии» с 27 ноября, возросло до 327 человек.

Участие в бомбардировках принимает российская авиация.

Россия включилась

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня провел ряд телефонных разговоров. Один из них был с иранским главой МИД Аббасом Аракчи.

Как говорится в сообщении МИД РФ, министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, и срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках "Астанинского формата". итогам разговора.

Лавров также побеседовал с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

"В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб", — говорится в сообщении МИД РФ.

Турецкий МИД не выпустил ни одного релиза по результатам разговора. Только турецкое издание CNN Türk подтвердило со ссылкой на свои источники этот факт без подробностей. .

Как сообщило турецкое государственное агентство "Анадолу", сегодня на открытии сессии на тему «Война и порядок: управление геополитическими изменениями в меняющемся мире», которое проходит в рамках 8-го форума TRT World, Хакан Фидан заявил, что обеспечение стабильности в Сирии, Ираке, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, в Восточном Средиземноморье и Черное море является приоритетной целью для Турции.

Иранский интерес

Министры иностранных дел Ирана и России поговорили по телефону в субботу, выразив свою поддержку Сирии против захвативших Алеппо сил повстанцев.

В сообщении в Telegram Аббас Арагчи из Ирана сказал, что с Лавровым также договорились о «необходимости координации» между Россией, Ираном и Турцией по этому вопросу.

Он добавляет, что это поможет «нейтрализовать этот опасный сговор».

В российском МИДе отмечают, что стороны обсудили "серьезную обеспокоенность" развитием ситуации в Сирии и договорились координировать свой ответ.

В свою очередь Аракчи во время телефонного разговора со своим сирийским коллегой в пятницу обвинил Соединенные Штаты и Израиль в том, что они стоят за нападением повстанцев.