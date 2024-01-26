Армия Беларуси подготовлена к вторжению в Украину — белорусский оппозиционер

Белорусская армия находится под сильным давлением армии РФ и с самого начала полномасштабного вторжения постоянно готовится к войне.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Еспресо" основатель инициативы BYPOL, которую создали бывшие белорусские силовики, выступающие против режима Лукашенко, Александр Азаров.

По его словам, по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в армии Беларуси модернизировали вооружение, полученное из РФ. Кроме того, он отметил, что белорусских военных превращают в "зомби" — людей пророссийского мира, без собственной национальной идентичности.

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"Силы специальных операций с начала войны находились на границе с Украиной, а сейчас, по нашей информации, они уже оттуда сняты и вернулись на места дислокаций. На границе преимущественно проходят разведывательные мероприятия и действия, туда направляются подразделения РЭБ, устанавливаются локаторы для проведения разведки. Постоянно выезжают группы, контролируемые белорусскими пограничниками, но реально армия уже в принципе подготовлена к вторжению в Украину", — подчеркнул Александр Азаров.

В то же время, белорусский оппозиционер отметил, что белорусские военные не хотят участвовать в непосредственных военных действиях на территории Украины, осознавая, что это приведет к катастрофическим последствиям.

Напомним, привлечение сухопутных войск соседней Беларуси к войне против Украины остается голубой мечтой российского диктатора Владимира Путина.

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