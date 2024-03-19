Армия Франции готовится к самым жестким обязательствам перед союзниками – глава генштаба

Франция способна выделить одну дивизию, то есть около 20 тысяч человек, для участия в коалиции в течение 30 дней.

Стратегическая солидарность Франции с союзниками, главным образом в Европе и в рамках НАТО, требует от нее подготовленных вооруженных сил, чтобы защититься от агрессии и отстоять свои интересы в каждом географическом регионе.

Об этом рассказал генерал, начальник генерального штаба французской армии Пьер Шилль в авторской колонке в Le Monde.

"Франция имеет международную ответственность. Она имеет интересы и территории в каждом географическом регионе. Она связана оборонными соглашениями с государствами, которым грозит большая опасность. Чтобы защититься от агрессии и отстоять свои интересы, французская армия готовится к жесточайшим обязательствам, заявляя об этом и демонстрируя это", – написал генерал.

По его словам, армия адаптируется, чтобы обеспечить безопасность французского народа и способствовать безопасности своих союзников, главным образом, в Европе. Она участвует в масштабной трансформации и усиливает свои возможности.

"Франция способна выделить одну дивизию, то есть около 20 тысяч человек, для участия в коалиции в течение 30 дней. Она способна командовать коалиционным армейским корпусом численностью до 60 тысяч человек, объединив французскую дивизию и национальные силы с одной или несколькими дивизиями союзников. Штаб корпуса является важной структурой для управления сухопутными операциями разной интенсивности, от урегулирования кризисных ситуаций или миссий заверения до операций высокой интенсивности", – написал глава генштаба.

Пьер Шилль настаивает, что армия – это не только военный, но и демократический инструмент, позволяющий Франции брать на себя автономные обязательства в качестве рамочной страны в НАТО или в рамках специальной коалиции.

"Что бы ни произошло в международной ситуации, французы могут быть уверены: их солдаты будут рядом", — уверяет Шилль.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет". Большинство стран НАТО исключили отправку своих войск в Украину.

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