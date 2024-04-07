Армия Франции в Украине: швейцарское издание назвало 4 основных сценария размещения

В материале назвали 4 варианта использования армии Франции на войне в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон посылает сигнал о размещении французских войск в Украине, но у него только две дивизии обычных сухопутных войск.

Об этом говорится в статье швейцарского издания NZZ.

"Позиция Макрона выглядит почти антицикличной. После нападения России на Украину Франция продолжала искать диалог с Кремлем. По объемам поставок оружия Париж значительно отставал от Берлина. Но сейчас, когда даже американская помощь заблокирована, Макрон даже хочет отправить собственную армию в Украину, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – отмечают журналисты.

По мнению аналитиков, президент Франции хочет послать Путину четкий сигнал: Кремль не должен быть слишком уверен, насколько Запад действительно устал от войны. Даже если Париж вряд ли предпримет такой шаг самостоятельно, угроза Макрона должна быть подкреплена реальными возможностями.

В отличие от немецкого Бундесвера французские вооруженные силы способны вести войну даже без партнера по НАТО. Однако масштаб ограничен. Armée de Terre (Сухопутные войска, крупнейший компонент французских вооруженных сил. – Ред.) сейчас имеет под своим командованием только две дивизии обычных сухопутных войск, каждая из которых состоит примерно из 20 000 солдат.

Для сравнения, в конце Холодной войны в 1989 году французская армия состояла из трех корпусов с 10 дивизиями и подразделением быстрого реагирования.

Развертывание обороны не более одной дивизии

Ввиду имеющихся сил и возможностей развертывание французской армии в Украине, вероятно, будет базироваться на таких оперативных предположениях:

Развертывание одной дивизии.

Франция подвергнет риску прямых боевых действий максимум половину своих обычных сухопутных сил. Вторая дивизия была готова как резерв, чтобы предотвратить распространение войны. В Румынии уже постоянно дислоцируется батальон (от 600 до 1000 солдат) под кодовым словом "Aigle" (Орел). В условиях эскалации численность войск может быстро возрасти до численности бригады (5-6 тыс. солдат).

Оборонительная схема.

С силой только одной дивизии атаковать невозможно. Для этого потребовалось бы преимущество по крайней мере три к одному. В издании не исключают, что французские войска могли бы выступить в качестве резерва для украинского контрнаступления. Однако выборочное развертывание в критической точке, чтобы предотвратить победу России, называют гораздо более вероятным. Франция может придерживалась стратегии "отговорить" противника от следующего шага.

Альянс с партнерами.

По этому сценарию Франция не будет одна в миссии в Украине. Во-первых, подразделения должны быть интегрированы в украинские командные структуры, чтобы обеспечить эффективность. Кроме того, Франция не рискнула бы такой экспедицией без поддержки важных партнеров по НАТО. В частности, Польша, Румыния и, прежде всего, Великобритания.

Швейцарское издание проанализировало все четыре возможных гипотетических сценария развертывания французских войск в Украине.

Первый сценарий – север Киевщины

Французские войска на севере Киевщины, чтобы предотвратить возможное вторжение со стороны Беларуси. В свою очередь это позволит высвободить украинские резервы и перебросить их на восток или юг.

Второй сценарий – Запорожье

В этом направлении французский контингент может помешать российскому прорыву через Днепр и поддержать ВСУ.

Третий сценарий – Одесса

Точнее – условная точка севернее самого города. Таким образом, можно защитить одесский порт, а при необходимости быстро перебросить войска в Молдову.

Четвертый сценарий – постоянная дислокация в Молдове

Таким образом, Франция смогла бы поддержать местную армию на случай российских провокаций в стране и российского вторжения в Гагаузию или Приднестровье.

Карта возможного размещения французских войск / Фото: www.nzz.ch

Первый и третий варианты были бы прежде всего стратегическими и имели политический символизм: в случае российского прорыва первоочередным будет устранение украинского правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским. Если бы Франции удалось оградить столицу Киев от захвата, скорую победу Кремля можно было бы предотвратить.

Подобное значение имеет Одесса. Портовый город сейчас является важнейшей точкой выхода страны к Черному морю. Если бы безопасность Одессы была гарантирована в долгосрочной перспективе, Украина осталась бы морским государством. Украинской армии удалось значительно ослабить Черноморский флот России.

Будь Одесса в безопасности, Киев мог бы увеличить экспорт зерна. Это дало бы Украине больше поддержки со стороны развивающихся стран.

Вариант второй, зона особого фокуса на колене Днепра, имел прежде всего военное значение. Если бы российская армия попыталась энергично наступать на юго-восток, район севернее Запорожья был бы оперативной ахиллесовой пяткой для обороны Украины. Город Днепр – настоящий хаб по всем направлениям страны. Французский контингент в этом районе означал бы значительное облегчение украинских боевых частей на передовой.

В то же время в издании военное участие Франции называют последним шансом Европы предотвратить поражение в Украине и большую войну.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва РФ в Киев или Одессу.

По информации издания Le Monde, Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.

Глава МИД Кулеба пояснил, что на самом деле предполагает идея Макрона об отправке войск в Украину.

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