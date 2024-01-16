Армия Германии не пригодна для ведения войны: эксперт из ФРГ о промахах Меркель

По словам немецкого эксперта, Меркель полностью недооценила тот факт, что в XXI веке война всё ещё остается реальной угрозой.

Армия Германии не пригодна для ведения войны в ближайшие годы, и виновата от части в этом – бывший многолетний канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом заявил историк, военный эксперт, профессор Зёнке Найтцель из Потсдамского университа в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает BILD.

Он считает, то Меркель полностью недооценила тот факт, что в XXI веке война всё ещё остается реальной угрозой. По словам эксперта, правительству Ангелы Меркель не хватило "проницательности и мужества" в этом вопросе.

"(Немецкие. – Ред.) политики и общество избегали вопроса о том, для чего, собственно, существуют вооружённые силы. Войны и кризисы в мире не повлияли на это. Ни гражданская война в Сирии, ни аннексия Крыма Россией, ни война на Донбассе не привели к переосмыслению", – говорит ученый, анализируя последние десятилетия оборонной политики ФРГ.

В самых серьёзных промахах оборонной политики Берлина Найтцель винит прежде всего Меркель: по мнению ученого, её партия, Христианско-демократический союз Германии (ХДС), пренебрегала Бундесвером, а вторая крупнейшая партия Германии, СДПГ также оставалась в стороне от военных вопросов, держась за своё "пацифистское сердце".

"Тот факт, что тревожное число конфликтов ведётся военными средствами и что только способный к обороне Запад может защитить свои интересы, до 24 февраля 2022 года не был политически понятен — ни канцлеру Ангеле Меркель, ни её партнеру по коалиции СДПГ", – отмечает Найтцель.

По его словам, Бундесвер оставался "недееспособным из-за отсутствия политического интереса к оперативным вооружённым силам". Он считает, что увеличение финансирования армии ФРГ с 2016 года не дало никакого эффекта, а высшее представители командования Бундесвера "молчали и принимали всё как есть".

Эксперт призывает больше не замалчивать положение дел в Бундесвере, ведь, "время не ждёт".

Ранее третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, как губительная политика экс-канцлера Германии Ангелы Меркель поощряла президента РФ Путина к агрессивным действиям.

В свою очередь Меркель заявила, что не планирует участвовать в переговорах о завершении войны в Украине.

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