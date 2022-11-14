Армия Израиля атаковала сирийскую авиабазу, которую использовали россияне

Израильская армия атаковала авиабазу в сирийском регионе Шайрат, которую использовали военные из России и Ирана.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на местные издания.

Государственное агентство SANA сообщает, что в результате удара двое военных погибли, а еще трое получили ранения.

Источники Reuters сообщили, что атакованная авиабаза использовалась ВВС Ирана. Также значительное количество своих военных в этом регионе держит Россия, значительно за последние три года расширившая взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения на авиабазе.

Источники среди российских военных сообщили, что Израиль нанес удар по взлетно-посадочной полосе. Сообщается, что всего по авиабазе было выпущено четыре ракеты из воздушного пространства Ливана.

В армии Израиля традиционно отказались от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация РФ разбомбила лагерь сирийской оппозиции вблизи Идлиба, в результате чего погибли по меньшей мере девять гражданских лиц.

Также мы информировали, что израильские военные нанесли несколько ударов по военному объекту на территории сектора Газа.

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