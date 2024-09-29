Армия Израиля ликвидировала главу контрразведки "Хезболлы" Набиля Кауку — ЦАХАЛ

Набиль Каука был известен своим активным присутствием в СМИ, где представлял позицию "Хезболлы" по политическим, стратегическим и военным вопросам.

Армия обороны Израиля ликвидировала главу службы контрразведки "Хезболла" Набиля Каука.

Об этом сообщил эксперт и офицер Армии Израиля Игаль Левин.

"Армия обороны Израиля сообщает, что 28 сентября ликвидировала главу службы контрразведки "Хезболлы" Набиля Каука. Он также известен тем, что часто появлялся в СМИ, представляя позицию группировки по политическим, стратегическим и военным вопросам", — написал он.

Напомним, Израиль 27 сентября нанес массированный авиаудар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. В результате погиб лидер организации Хасан Насралла.

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