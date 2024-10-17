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Армия Израиля нашла "самое современное" оружие РФ на базах "Хезболлы" (фото)

Армия Израиля нашла "самое современное" оружие РФ на базах "Хезболлы" (фото)

Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial

Нетаньяху не уточнил, какое именно российское оружие было найдено, но на фото от военного командования Израиля видно, в частности, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные во время обысков на базах боевиков "Хезболлы" на юге Ливана нашли "самое современное" российское оружие.

Об этом Нетаньяху сказал в интервью Le Figaro.

Как отметил премьер Израиля, согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни тоннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", — сказал Нетаньяху.

Он также сказал, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".

"Конечно, наша цель – не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана", – заверил премьер, говоря об операции ЦАХАЛ в Ливане.

Он назвал единственной целью Израиля "разрешить нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

Заметим, что Нетаньяху не уточнил, какое именно российское оружие было найдено в туннелях "Хезболлы". В то же время, израильское военное командование 16 октября опубликовало кадры со складом оружия в гражданском жилом доме на юге Ливана. На фото среди российского оружия можно увидеть, в частности, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла", изготовленные в период с 2018 по 2021 год.

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Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в туннелях
Найденное в туннелях "Хезболлы" оружие/Фото: t.me/idfofficial
Найденное в тенелях
Найденное в тенелях "Хезболлы" оружие/Фото: israel-alma.org

К слову, в начале октября в Сирии израильская армия авиаударом уничтожила партию оружия, которую через российскую авиабазу Хмеймим переправляли из Ирана для террористов "Хезболлы".

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