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Армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Секторе Газа

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Армия Израиля объявила о расширении наземных операций в Секторе Газа

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Накануне ночью серия ударов произошла в Газе.

Армия обороны Израиля в пятницу, 27 октября, объявила о расширении наземных операций в Секторе Газа.

Об этом со ссылкой на ЦАХАЛ сообщает CNN.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в пятницу, что они "расширяют наземные операции" в Секторе Газа", - заявил спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Отмечается, что объявление появилось после того, как CNN сообщил о большой серии взрывов в ночь на пятницу.

Как сообщалось, в ночь на 28 октября Израиль совершил очередной рейд по территории Сектора Газа. В частности, рейд возле района Шуджаия на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

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Дата публикации
Просмотры
1265
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