Армия Израиля ударила по главной больнице на юге Газы: что известно о целях и последствиях атаки

Военные заявили, что располагают "достоверной информацией" о том, что ХАМАС удерживает заложников в больнице, и что они могут все еще находиться внутри.

Израильские войска штурмовали главную больницу на юге Газы в четверг, 15 февраля, через несколько часов после того, как израильский огонь убил пациента и ранил шесть других находившихся в комплексе людей. Израильская армия заявила, что это была ограниченная операция по поиску заложников, захваченных ХАМАСом.

Об этом пишет Associated Press.

Рейд состоялся на следующий день после того, как армия попыталась эвакуировать тысячи перемещенных лиц, нашедших убежище в больнице Насера в Хан-Юнисе. Этот южный город был главной целью наступления Израиля против ХАМАС в последние недели.

Что известно о рейде

Военные заявили, что располагают "достоверной информацией" о том, что ХАМАС удерживает заложников в больнице, и что они могут все еще находиться внутри. Контрадмирал Даниэль Хагари, главный военный представитель, заявил, что силы проводят там "точную и ограниченную" операцию и не будут принудительно эвакуировать медиков или пациентов. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц и других гражданских объектов для прикрытия боевиков.

Спикер Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра заявил, что Израиль начал "массированное вторжение" с массированной стрельбой, в результате которой были ранены многие перемещенные лица, нашедшие там убежище. По его словам, военные приказали медикам перевести всех пациентов в старое здание, которое не было должным образом оборудовано для их лечения.

"Многие не могут эвакуироваться, например, люди с ампутациями нижних конечностей, тяжелыми ожогами или пожилые люди", — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Кроме того, в среду в результате израильских авиаударов на юге Ливана погибли по меньшей мере 13 человек, 10 гражданских — преимущественно женщины и дети — и три боевика ливанской группировки Хезболла, союзника боевиков ХАМАСа в Газе. Удары были нанесены через несколько часов после того, как в результате ракетных обстрелов из Ливана погиб израильский солдат, что стало самым смертоносным из ежедневных перестрелок вдоль границы с момента начала войны в Газе 7 октября. Это также подчеркнуло риски более широкого конфликта.

Переговоры о прекращении огня в Газе, похоже, зашли в тупик, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал продолжать наступление до тех пор, пока не будет уничтожен ХАМАС и не будут возвращены десятки заложников, захваченных во время нападения 7 октября. .

Паника в больничной палате

Больница "Насер" в южном городе Хан-Юнис стала последним центром операций, которые истощили сектор здравоохранения Газы, пытаясь оказать помощь десяткам пациентов, раненых во время ежедневных бомбардировок.

На видео, снятом после удара, видно, как медики пытаются переносить пациентов на носилках через коридор, заполненный дымом и пылью. Медик использовал фонарик мобильного телефона, чтобы осветить темную комнату, где раненый мужчина кричал от боли под эхо выстрелов извне. Агентство Associated Press не смогло подтвердить подлинность видео, но оно совпадает с его сообщениями.

Доктор Халед Альсерр, один из хирургов, оставшихся в больнице "Насера", рассказал AP, что семь пострадавших в четверг пациентов уже получали лечение от предварительных ранений. По его словам, в среду один врач был легко ранен, когда беспилотник открыл огонь по верхним этажам больницы.

"Ситуация обостряется ежечасно и поминутно", — сказал он.

Израильские военные заявили в среду, что они открыли безопасный коридор для перемещенных лиц, чтобы покинуть больницу, но позволят врачам и пациентам оставаться там. На видео, распространяемых в Интернете, видно, как десятки людей выходят из больницы пешком, унося свои вещи на плечах.

Военные отдали приказ об эвакуации больницы "Насера" и близлежащих территорий в прошлом месяце. Но, как и в случае с другими медицинскими учреждениями, медики заявили, что пациенты не могут безопасно покинуть ее или быть перемещенными, а тысячи людей, перемещенных в результате боевых действий в других местах, остаются там. Палестинцы говорят, что на осажденной территории нигде не безопасно, поскольку Израиль продолжает наносить удары по всем ее частям.

“Люди оказались в невозможной ситуации, – сказала Лиза Махайнер из группы помощи “Врачи без границ”, сотрудники которой работают в больнице. — Остаться в больнице «Насера» вопреки приказам израильских военных и стать потенциальной мишенью, или выйти из комплекса в апокалиптический пейзаж, где бомбардировки и приказы об эвакуации являются частью повседневной жизни».

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Конца войны не видно

Война началась, когда 7 октября боевики ХАМАС прорвали мощную оборону Израиля и совершили беспредел в нескольких населенных пунктах, убив около 1200 человек и взяв еще 250 в заложники. Более 100 заложников были освобождены в перемирие в прошлом году в обмен на 240 палестинских заключенных.

Около 130 заложников остаются в Газе, четвертая из них считается погибшими. Семьи заложников и широкая общественность требуют от Нетаньяху заключить соглашение об освобождении заложников, но его ультраправые партнеры по коалиции могут свергнуть его правительство, если оно окажется слишком мягким по отношению к ХАМАСу.

В ответ на нападение 7 октября Израиль начал одну из самых смертоносных и самых разрушительных военных кампаний в новейшей истории. Более 28 тысяч палестинцев были убиты, 80% населения покинули свои дома, а четверть голодает на фоне углубления гуманитарной катастрофы. Большие территории на севере Газа, которые были первой целью наступления, были полностью разрушены

ХАМАС продолжает атаковать израильские силы во всех частях Газы и заявляет, что не освободит всех оставшихся пленных, пока Израиль не прекратит свое наступление и не выведет войска. ХАМАС также требует освобождения большого количества палестинских заключенных, включая ведущих боевиков.

Нетаньяху отверг эти требования, назвав их "бредом", и заявил, что вскоре Израиль расширит свое наступление на самый южный город Газы Рафах, на границе с Египтом. Более половины 2,3-миллионного населения Газы нашли убежище в Рафахе, спасаясь от боев в других частях прибрежного анклава.

По данным Министерства здравоохранения Газы, не делающего разницы между гражданским населением и комбатантами, с начала войны было убито по меньшей мере 28 576 палестинцев, преимущественно женщин и детей. Более 68 000 человек были ранены в войне.

Тем временем на севере Израиля в результате ракетных обстрелов погибла женщина-солдат и восемь человек получили ранения, когда один из снарядов попал в среду в военную базу в городе Цфат. В ответ Израиль нанес авиаудары по южному Ливану, в результате которых погибли трое боевиков Хезболлы и 10 гражданских лиц, в том числе шесть женщин и трое детей.

Израиль и Хезболла обмениваются огнем вдоль границы почти каждый день с начала войны в Газе. Хезболла не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел в среду.

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