Армия Израиля вошла в Газу и окружила город по нескольким направлениям.

Военные Израиля сражаются в ближнем бою.
Израильские военные перевожают в городе Газа и окружают его по нескольким направлениям.
Об этом сообщил глава генштаба Армии обороны Израиля Герце Галеви, пишет The Times of Israel.
"Мы продвинулись на еще один значительный этап войны. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют (наземное наступление — ред.) и добиваются успехов", — заявил Галеви.
Во время выступления на одной из авиабаз Галев заявил, что ЦАХАЛ ведет бои в условиях плотной и сложной городской застройки, что требует профессиональности и мужества.
По словам Галле, военные ведут ближние бои после точной разведки и при огневой поддержке с воздуха и моря. Он отметил, что с начала наземной операции в секторе Газа погибли 18 израильских солдат.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ продвинулся уже на окраине города Газа.
"Мы находимся на пике боя. Мы добились поразительных успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед», — говорится в заявлении Нетаньяху.
Напомним, ЦАХАЛ начинает полномасштабную операцию по разрушению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа. Армия Израиля совершает наземное наступление.
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