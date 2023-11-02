Армия Израиля вошла в Газу и окружила город по нескольким направлениям.

Израильские военные перевожают в городе Газа и окружают его по нескольким направлениям.

Об этом сообщил глава генштаба Армии обороны Израиля Герце Галеви, пишет The Times of Israel.

"Мы продвинулись на еще один значительный этап войны. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют (наземное наступление — ред.) и добиваются успехов", — заявил Галеви.

Во время выступления на одной из авиабаз Галев заявил, что ЦАХАЛ ведет бои в условиях плотной и сложной городской застройки, что требует профессиональности и мужества.

По словам Галле, военные ведут ближние бои после точной разведки и при огневой поддержке с воздуха и моря. Он отметил, что с начала наземной операции в секторе Газа погибли 18 израильских солдат.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ продвинулся уже на окраине города Газа.

"Мы находимся на пике боя. Мы добились поразительных успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Напомним, ЦАХАЛ начинает полномасштабную операцию по разрушению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа. Армия Израиля совершает наземное наступление.

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