Армия Молдовы начала военные учения вблизи украинской границы и Приднестровья – что известно

Обучение военных будет продолжаться в соответствии с Планом подготовки национальной армии на 2023 год.

Армия Молдовы начала военные учения недалеко от украинской границы и оккупированного РФ Приднестровья. 17 декабря военнослужащие 22-го миротворческого батальона будут начали подготовку к обучению в центре Бульбоака вблизи Приднестровья.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Молдовы.

Военнослужащие 22-го миротворческого батальона будут проводить обучение в Учебном центре Бульбоака, расположенном недалеко от Приднестровья. Продолжаться обучение с 17 декабря по 22 декабря.

"В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", – отмечают в Минобороны.

Обучение военных будет проводиться в соответствии с Планом подготовки национальной армии на 2023 год.

Армия Молдовы начала военные учения недалеко от украинской границы и оккупированного РФ Приднестровья / Фото: Associated Press

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "следующей жертвой развязанной Западом гибридной войны против России". В Кишиневе отреагировали на подобные угрозы российского политика.

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