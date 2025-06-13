- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по ядерной программе Ирана: это первый этап
Армия обороны Израиля приступила к скоординированному превентивному авианалету по ядерной и военной инфраструктуре Ирана, успешно завершив первый этап операции.
Армия обороны Израиля начала превентивное комбинированное наступление для удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля.
Об этом сообщает израильские военные в сообщении в соцсетях.
Десятки самолетов ВВС завершили первый этап, включавший удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана.
"Годами иранский режим ведет прямую и косвенную кампанию террора против Израиля, финансируя и направляя террористическую деятельность через своих посредников по всему Ближнему Востоку, одновременно продвигаясь к получению ядерного оружия. Иранский режим возглавляет ось, ответственную за все террористические атаки против государства" вооружение и финансирование террористической организации ХАМАС, которая была ответственна за резню 7 октября. Во время войны "Железных мечей" Иран даже дважды непосредственно атаковал Израиль, выпустив сотни ракет в сторону Израиля.
"Иранский режим провозгласил, что его целью является уничтожение Израиля. Высокопоставленные чиновники иранского режима публично заявили о своем намерении уничтожить Израиль и работают над достижением этой цели вместе со своими посредниками на Ближнем Востоке. Сегодня Иран ближе, чем когда-либо, к получению ядерного оружия. Оружие массового уничтожения" Государства Израиль и значительная угроза для всего мира.
Напомним, США ранее начали частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.