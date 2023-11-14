Армия обороны Израиля отчиталась об успехах в Газе: какие объекты ХАМАСа захватил ЦАХАЛ

В городе продолжаются ожесточенные бои между израильской армией и террористами.

Армия обороны Израиля заявила, что захватила несколько важных объектов ХАМАСа в Секторе Газы. В частности, речь идет о парламенте, правительственной резиденции и штаб-квартире полиции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Что известно

По словам представителей ЦАХАЛа, бои в городе Газа продолжаются. При этом израильские военные обеспечивают работу гуманитарных коридоров. Так называемые тактические паузы помогают мирным жителям эвакуироваться на юг.

Военные заявили, что 7-я бронетанковая бригада и пехотная бригада "Голани" захватили несколько важных объектов ХАМАСа в районах города Газа Шейх-Иджлин и Римал. Среди них:

парламент;

здание губернатора, в котором размещались офисы военного крыла и полиции, разведывательного подразделения и другие объекты ХАМАСа, которые использовались для подготовки к нападению 7 октября;

здание инженерного факультета университета, которое использовалось для производства и разработки оружия;

комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допроса и камерами содержания под стражей.

Известно, что число солдат ЦАХАЛа, погибших во время наземной операции в Газе, возросло до 46 человек.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Сектором Газы. Террористы бегут на юг.

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