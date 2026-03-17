Армия одной из стран взяла на вооружение украинскую тактику защиты от дронов

Зенитная самоходная установка M42 Duster армии Таиланда с раскладным антидроновым «капюшоном» / © Фото из открытых источников

Реклама

Вооруженные силы Таиланда начали активно внедрять украинские военные ноу-хау. Азиатская страна взяла на вооружение тактику защиты бронетехники от ударных беспилотников, разработанную и успешно применяемую на фронте в Украине.

Об этом сообщил обозреватель бронетехники BTVT.

Как работают украинские «капюшоны»

По данным обозревателя, тайские военные уже оборудовали раскладными противодроновыми экранами свои зенитные самоходные установки M42 Duster. Главное преимущество таких конструкций состоит в том, что их можно легко опускать при необходимости – например, для применения основного вооружения или безопасной перевозки десанта непосредственно на корпусе машины.

Реклама

Как пишет профильный портал "Милитарный", традиционно на военную технику устанавливают жесткие решетчатые или сетчатые конструкции, известные в народе как "мангалы". Однако в 2024 году в Украине начали появляться более продуманные заводские решения, напоминающие раскладной капюшон или картуз.

Танк PT-91 Twardy ВСУ с раскладным антидроновым капюшоном / © armyinform.com.ua

Превосходство над российскими «сараями»

Подобная раскладная украинская разработка не ограничивает движение танковой башни и не мешает экипажу быстро покинуть бронемашину в случае опасности. Единственный ее недостаток состоит в том, что в густой лесистой местности такую сетку могут повредить или сорвать ветки деревьев.

В то же время, российская тактика наваривания сплошных металлических «сараев» на танки оказалась крайне неэффективной и опасной для самих оккупантов. Эти громоздкие надстройки критически ограничивают маневренность машины, полностью исключают возможность вращения башни, перекрывают обзор и превращают подбитый танк в смертельную ловушку, препятствуя эвакуации экипажа.

Интересно, что тайские военные используют украинский опыт непосредственно на украинской технике. Еще в 2025 году танкисты Таиланда начали устанавливать такие защитные "картузы" на башни танков БМ "Оплот" украинского производства. Это ярко свидетельствует о тщательном изучении современных реалий войны и стремлении максимально повысить живучесть техники в условиях потенциального боя.

Реклама

Напомним, НАТО «перестраивают» под модель ВСУ . Опыт украинских дронов-перехватчиков официально внедряют в пяти мощных армиях Европы.