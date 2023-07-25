"Армия Польши быстро решила бы эти проблемы": в ГУР сделали новое заявление по поводу "Вагнера" в Беларуси

На сегодняшний день в Беларуси нет заявленных 10 тыс. "вагнеровцев", однако передвижение еще продолжается.

У группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси нет достаточных сил и средств, чтобы представлять реальную угрозу для Польши или других стран НАТО и ЕС.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 24 июля.

Юсов отметил, что когда только появилась информация о возможном пребывании "вагнеровцев" в Беларуси, речь шла о том, что "одно из направлений их использования – это постоянно раздражать и нервировать соседей: страны-члены НАТО и Европейского Союза".

Угроза со стороны "Вагнера" для Польши

"Если говорить о серьезности этих угроз — извините, у группировки "вагнеровцев" нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши. Если бы такой шаг состоялся, он был бы самоубийственным для этой структуры. Убежден, что армия Польши лишь обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы эти проблемы", – заверил представитель украинской разведки.

Как реагирует Запад

Он также сообщил, что западные партнеры Украины не преувеличивают, но отслеживают ситуацию с боевиками "Вагнера" в Беларуси и "готовятся". Ведь речь идет о террористической организации на территории другого государства.

"Среди членов этой структуры многие люди совершали военные преступления, имеют серьезный военный опыт. Поэтому, безусловно, учитывать этот фактор нужно", — добавил Юсов.

Сколько "вагнеровцев" сейчас находится в Беларуси

Представитель ГУР сообщил, что заявленное количество наемников "Вагнера" в Беларуси в 10 тыс. бойцов "является более декларативным".

"Там их столько нет, но передвижение еще происходит. Относительно вооружения и техники – преимущественно вооружение и техника остаются при выходе из временно оккупированных территорий в оккупационном корпусе", – рассказал Юсов.

Ситуация с "Вагнером" в Беларуси и угрозы в адрес Польши

Напомним, боевики ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь после неудачного мятежа их предводителя Евгения Пригожина в РФ. В Госпогранслужбе Украины информировали 22 июля, что на тот момент на территории РБ находились ориентировочно 5000 "вагнеровцев".

Накануне в ГУР Минобороны Украины заверили, что "вагнеровцы" государству не угрожают, однако разведка отслеживает их деятельность на территории Беларуси.

Из-за угрозы боевиков "Вагнера" на территории РБ Польша перебросила на свою восточную границу больше войск и планирует построить там дополнительную новую воинскую часть. На фоне этого президент РФ Владимир Путин придумал, что Польша планирует оккупировать запад Украины, и пригрозил Варшаве "напомнить", что "западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам".

В то же время, самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко взялся заявлять о неприемлемости "передачи" Польше украинских земель и якобы готовности Беларуси оказать поддержку жителям запада Украины.

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