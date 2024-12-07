Армия повстанцев в 30 км от Дамаска: правительственные войска бегут

Режим Башара Асада может рухнуть со дня на день.

В Сирии в субботу, 7 декабря, повстанцы вступили в бой с правительственными войсками за контроль над ключевым городом Хомс. Повстанцы неумолимо приближаются к столице страны Дамаску, угрожая свергнуть тоталитарный режим Башара Асада со дня на день после 24 лет правления.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди местных жителей, повстанцев и военных.

"После того как неделю назад повстанцы захватили Алеппо, оборона правительства рушилась с головокружительной скоростью: повстанцы захватили ряд крупных городов и подняли восстания в тех местах, где оно, казалось, давно уже прекратилось. Двойная угроза стратегически важному Хомсу и столице Дамаску теперь представляет собой экзистенциальную угрозу десятилетиям правления Асада в Сирии и сохраняющемуся влиянию там его главного регионального покровителя Ирана", – говорится в статье.

По информации собеседников издания, линии фронта рухнули по всей стране. Повстанцы прорвали правительственную оборону с севера и востока Хомса. По словам повстанцев, они взяли под контроль армейский лагерь и пригород.

Сирийская армия продолжает наносить по повстанцам интенсивные авиаудары. Сообщения о прорыве обороны в Хомсе командование пока не комментирует.

Повстанцы заявляют, что уже контролируют почти весь юго-запад страны, а до Дамаска осталось всего 30 км после того как правительственные войска отступили до Саасы.

Также известно, что в южном пригороде Дамаска Джармане протестующие снесли статую Хафеза Асада, отца нынешнего президента, и разбили ее на куски. Местные жители также сообщили, что в других пригородах солдаты армии Асада переоделись в гражданскую одежду и бежали со своих позиций.

Источники в сирийской оппозиции и армии Асада независимо друг от друга сообщили, что повстанцы уже вошли в Хомс. В то же время местные жители сообщают о звуках боя на окраинах города.

"Захват Хомса, важного перекрестка между столицей и Средиземноморьем, отрежет Дамаск от российской военно-воздушной и военно-морской базы. На юге поражение правительственных войск может привести к скоординированному наступлению на столицу и резиденцию Асада", – прояснили ситуацию журналисты.

О том, что правительственные войска бегут, также сообщил мэра иракского пограничного города Эль-Каим. По его словам, около 2000 сирийских солдат пересекли границу с Ираком в поисках убежища, что является несомненным признаком поражения правительственных войск.

Напомним, Сирийский диктатор Башар Асад по состоянию на пятницу оставался в Сирии, в то время как его семья уехала за границу. Дети и жена Башара Асада на прошлой неделе выехали в Россию, а зять – в Объединенные Арабские Эмираты.

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