Армия просит 800 тысяч новобранцев для войны: аналитик шокировал мобилизационным планом Кремля

Российские военные / © Associated Press

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В Кремле на прошлой неделе состоялось совещание, на котором впервые был озвучен мобилизационный план до конца года. Армия просит 800 тысяч, но, вероятнее всего, получит от 300 до 500 тысяч новобранцев.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

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По его мнению, российская армия физически не сможет научить такое количество людей из-за отсутствия достаточного количества соответствующих центров и других причин.

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«Но они, похоже, следуют принципу „требуй больше, получишь хоть что-то“, — считает он.

По его словам, в российской армии продлится так называемая «мобилизация за деньги».

«То есть контрактные выплаты никто не отменяет, чтобы не подрывать социальный договор последних лет, сводящийся к обмену жизни на приличные суммы денег. И такой сценарий резко уменьшает вероятность локальных бунтов», — заметил Денисенко.

По предположениям аналитика, в РФ пока официально не будет объявлена мобилизация. Он считает, что ежемесячные планы кратно возрастут и мобилизация будет проходить по всем доступным методам.

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«Другими словами, резко растет план по посадкам для полиции, которая будет хватать всех подряд и затем заставлять подписывать контракт, ареал бусификации, отработанный, прежде всего, в Пензенской области, резко расширится и параллельно резко вырастет план на производствах по рекрутингу», — добавил Денисенко.

Параллельно этим процессам, по словам аналитика, должны вырасти провокации в сторону стран Балтии и Польши.

План Кремля на осень 2026

План россиян на осень 2026 года довольно прост, подчеркнул Денисенко. По его мнению, Россия попытается максимально долго удерживать морскую блокаду Украины. Кроме того, она попытается вести гибридную войну в Польше. Цель — попытаться заблокировать польско-украинскую сухопутную границу.

«При этом попытаться максимально нарастить пропитку малыми группами по всем направлениям. Попытаться деморализовать население ударами по крупным городам и гражданской инфраструктуре, которые мы уже видим. Но это все теория», — подытожил аналитик.

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Мобилизация в РФ — последние новости

Напомним, по информации ISW, Путин будет продолжать убеждать российских военных переподписать контракты с Министерством обороны России, чтобы продолжить участие в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Путин хочет привлечь около 500 тысяч человек к войне. Объявление мобилизации может произойти в течение нескольких недель.

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