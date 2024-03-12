Армия Путина бросает оружие и убегает: РДК показали кадры ночного боя (видео)

Где именно происходят бои в РФ – в РДК не сообщили.

Российский добровольческий корпус (РДК) показал видео ночного боя с армией Путина после прорыва границы РФ 12 марта.

Кадры боев опубликовал РДК на официальной странице в телеграмм-канале.

На кадрах слышны автоматные очереди и видно продвижение российских добровольческих сил. Один из российских добровольцев выкрикивает: "Вперед!" и все двигаются вперед.

По словам добровольцев, кремлевские силы бросают оружие и убегают с поля боя.

"Ну что ж друзья, РДК снова на острие атаки. Армия кремлевского режима бросает оружие даже не начав бой", — говорится в тексте видео.

Где именно происходят бои в РФ – в РДК не сообщили.

Армия Путина бросает оружие: РДК показал кадры боя

Напомним, ранее опубликовали кадры уничтожения легионом "Свобода России" уничтожения вражеского БТР в Курской области.

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