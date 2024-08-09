Армия РФ достигла определенных успехов на границе Запорожской и Донецкой областей – ISW

Российские и украинские источники не сообщали о боях в этом районе.

Российские силы недавно добились незначительных успехов к югу от Великой Новоселки в районе границы Запорожской и Донецкой областей. Геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что российские войска недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайного (южнее Великой Новоселки).

Об этом пишет ISW.

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Сообщается, что 8 августа российские войска продвинулись юго-западнее Донецка, но не достигли подтвержденных успехов в этом районе. Российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись к юго-востоку от Водяного (юго-западнее Донецка), хотя ISW не нашло подтверждения этого заявления.

"Русские войска 7 и 8 августа продолжали наступательные действия к западу от Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Парасковеевки, Водяного, Владимировки и Угледара. Сообщается, что подразделения российского 163-го танкового полка (150 мотострелок) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа действуют на Кураховом направлении (запад и юго-западнее Донецка)", – отмечается в отчете.

Оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и северо-восточнее Роботиного вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области 7 и 8 августа.

Ранее в Институте сообщалось, что военное командование российских агрессоров неоднократно преувеличивало свои территориальные успехи в войне против Украины.

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