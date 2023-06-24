Армия РФ наносит удары с авиации по трассе М-4, по которой двигаются "вагнеровцы" (фото)

В России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ.

Авиация ВКС РФ наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой движутся бойцы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на военкоров РФ.

Армия РФ наносит удары с авиации по трассе М-4. Фото/Telegram: ОМП

Как пишет журналист Андрей Цаплиенко, в колонне "вагнеровцев", которые двигаются на Москву, замечены системы противовоздушной обороны.

Тем временем в "Вагнере" заявили, что Путин выбрал жизнь двух предателей вместо 25 тысяч "героев".

"Спусковой крючок гражданской войны спустил Путин. Вместо того, чтобы отправить одного или двух дегенератов в отставку он приказал нейтрализовать самое боеспособное подразделение России. Жизнь одного или двух предателей была поставлена более чем на 25 тысяч героев. Кто в этом конфликте зло – уже очевидно. Победа будет за ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых.

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