Армия роботов вместо живого персонала: в Китае открывают уникальный отель

Работы заменят персонал в отеле / © скриншот с видео

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В 2027 году на новом искусственном острове в Китае откроется первая в мире гостиница, которая будет полностью обслуживаться исключительно работами и искусственным интеллектом. Этот масштабный инновационный проект станет ключевой частью новейшей транспортной системы в дельте Жемчужной реки.

Об этом сообщают разработчики этого инновационного проекта.

Интеллектуальная экосистема обслуживания

В отличие от обычных умных гостиниц, это заведение будет функционировать как полностью связанная роботизированная экосистема без пробелов в сервисе. В компании Pudu Robotics объяснили , что бесперебойное управление всеми процессами будет осуществляться с помощью единой интеллектуальной модели искусственного интеллекта. Совместная архитектура позволит машинам разных форм эффективно обмениваться данными, самостоятельно оптимизировать маршруты и мгновенно адаптироваться к изменениям окружающей среды.

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Комплекс будет сорок четырех номеров премиумкласса, собственный ресторан и современный тренажерный зал для посетителей. Как напомнил New Atlas, отдельные роботизированные технологии уже активно попадают в сферу гостеприимства. О чем свидетельствует опыт шанхайского аэропорта Хунцяо, где на стойке регистрации работает гуманоид XMAN-R1. Однако проект на искусственном острове станет первым глобальным прецедентом, где ни один этап обслуживания не потребует вмешательства живого персонала.

Разнообразие кибернетического персонала

В отеле будет работать целая армия специализированных машин, каждая из которых будет отвечать за четкое направление работы. Специальный бот будет управлять системой торговых автоматов, позволяя гостям удобно заказывать напитки непосредственно через смартфон. В то же время мощные роботы-носители будут транспортировать тяжелый багаж весом до трехсот килограммов от вестибюля прямо до дверей номеров.

За идеальную чистоту будут отвечать умные уборщики, которые будут использовать технологии искусственного интеллекта для мгновенного обнаружения мусора. В зонах отдыха другие роботизированные помощники будут подавать свежесваренный кофе, доставлять легкие закуски и обеспечивать интерактивные развлечения. Испытательный этап этого футуристического заведения стартует уже в конце 2026 года, когда первые посетители смогут лично протестовать систему.

«Это партнерство является важным шагом к крупномасштабному развертыванию воплощенного интеллекта в среде гостеприимства премиумкласса. Оно также позволяет исследовать новые модели услуг, где искусственный интеллект и робототехника работают вместе», — заявил соучредитель и технический директор компании Pudu Robotics Цун Го.

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Напомним, в то время как Кремниевая долина или Пекин спешат создать человекоподобных роботов, которые могут складывать белье и наливать лат, по крайней мере, один стартап видит совсем другое применение этой технологии: война или другие потенциально опасные и смертельные работы. По информации СМИ, связанный с Трампом стартап уже отправил гуманоидных роботов на фронт в Украину в зону боевых действий.

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