Армия США готовится к роботизации: людей могут заменить тысячи "дроидов"

Боевой робот Phantom / © Defense Express

В то время как на реальных полях боя беспилотные наземные комплексы пока в большинстве своем выполняют логистические функции, в США обсуждают более амбициозные сценарии — появление полноценных человекообразных боевых роботов, способных частично заменить военнослужащих.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Американский оборонный стартап Foundation Future Industries планирует предложить свои разработки, прежде всего, для нужд Армия США. По словам генерального директора компании Санкаета Патака, до конца 2027 года производитель намерен выпустить около 50 тысяч так называемых "боевых дроидов".

Как сообщает Forbes, компания рассчитывает на очень быстрое масштабирование: от примерно 40 роботов текущего года — до 10 тысяч в 2026-м и еще 40 тысяч в 2027-м. Сама работа под названием Phantom была создана за 18 месяцев, и часть таких машин уже используется на производственных площадках партнеров, хотя конкретные задачи не раскрываются.

Несмотря на планы гражданского применения, в частности сдачу роботов в аренду, руководитель стартапа убежден, что Phantom может быть полезен и военным. Он даже предполагает, что наличие в США до 100 тысяч боевых роботов могло бы сдерживать войны еще до начала, хотя такая оценка вызывает дискуссии.

На начальном этапе человекоподобные работы могли бы взять на себя рутинные и физически трудные задачи: работу с грузами, транспортировку, участие в разведывательных миссиях. В перспективе рассматривается и использование непосредственно на поле боя — например, для первого входа в здание для оценки обстановки или даже с возможностью удерживать стрелковое оружие.

Phantom Mk1 / © Defense Express

В то же время разработчики признают, что в ближайшем будущем такие системы вряд ли получат право самостоятельно принимать решение об открытии огня — как по этическим, так и по причинам безопасности.

Робот Phantom в версии Mk1 имеет рост около 1,75 метра, весит 80 килограммов и способен переносить до 20 килограммов полезной нагрузки. Для боевого применения его конструкцию могут доработать, учитывая уязвимость верхней части корпуса, где расположены ключевые элементы управления и вычислительные системы.