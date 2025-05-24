Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американские военные изучают опыт войны в Украине, в частности, применение беспилотников в боевых действиях.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии выпуска Академии армии США в Вест-Пойнте.

«Мы видим спускающиеся под углом дроны с большой скоростью, с точностью. Мы никогда не видели ничего подобного. И мы учимся этому», — отметил он.

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По словам Трампа, война России против Украины послужила примером новой эпохи ведения боевых действий, которую США изучают в реальном времени.

«Тип войны меняется. К сожалению, мы наблюдаем это на примере России и Украины. Это ужасно, но мы должны понимать, как выглядит современное поле боя», — сказал он.

Президент США подчеркнул, что будущие офицеры должны быть готовы к стремительным изменениям в характере конфликтов.

Трамп также предостерег, что армия не может оставаться в прошлом, когда технологии, в том числе беспилотники, изменяют правила игры на фронте.

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Напомним, воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое останавливает штурмы россиян.