Армия США перенимает опыт Украины: военных учат распознавать дроны на слух

Американские военные перенимают украинский опыт / © Associated Press

Американские военные начали учиться распознавать дроны на слух. Хотя армия США не включила такие учения в официальную программу, полевой опыт прослушивания неба позволит военным различать типы дронов на слух.

Так, американская армия учится у украинской и перенимает ее последний опыт. Об этом сообщает Breaking Defense.

Американские военные учатся распознавать разные типы дронов по их характерным звукам. Они учатся по украинским примерам с поля боя. Совершенствование этого навыка и визуальное распознавание воздушной угрозы стали ключевыми во время последних учений Project FlyTrap 5.0 под руководством США в Литве.

«Мы включили в программу ведения боевых действий сканирование неба и территории вокруг себя… Теперь нужно научиться распознавать звуки дронов. Похож ли он на один из атакующих в одном направлении и летящих в нашу сторону?» — рассказал сержант.

Нынешние военные учения армии США и стран НАТО были сосредоточены на выявлении, отслеживании и нейтрализации недорогих БпЛА. Пока что армия США не включила такие занятия в официальную программу обучения военных.

В прошлом году украинские военные научились различать «Шахеды» и дроны-имитаторы на слух. Об этом рассказывал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме всего, Центр инициатив «Повернись живим» опубликовал исследование об украинских военных. В нем говорилось о военных, которые проходили подготовку в шести европейских странах в период с 2022 по 2025 год. Результатом исследования стал вывод о том, что перенасыщение поля боя разведывательными и боевыми дронами изменило требования к самим дронам.

«Украинским новобранцам необходимо развивать мышечную память на звук приближающихся беспилотников, и если кто-то крикнет „Воздух!“, все должны немедленно упасть на землю, направить винтовки в небо и прицелиться в беспилотник», — говорится в исследовании.

Украина использует разные системы обнаружения российских беспилотников. Среди них недорогие микрофоны, локальные компьютеры для классификации, синхронизированные по времени метки и краткие сообщения обнаружения.

Благодаря этому мобильные группы ПВО могут быстро обнаружить и нейтрализовать дрон. Центр армейских исследований США рекомендовал американской армии принять и разработать аналогичный подход к борьбе с дронами. Особенно на территории вдоль восточного фланга НАТО.

Напомним, во время военных учений НАТО в Швеции украинские пилоты беспилотников, выступавшие в роли условного агрессора, «разгромили» шведские войска и заставили европейцев трижды останавливаться для повторной отработки действий.

По сценарию, имитировавшему наступление с востока, шведский остров Готланд в Балтийском море оказался под угрозой саботажа и дефицита ресурсов. Украинские военные, приглашенные в качестве консультантов с реальным боевым опытом, доказали, что в случае настоящей атаки иностранные коллеги проиграли бы этот бой.

Украинские бойцы с позывными Тарик и Карат отметили, что шведской армии и ее командованию необходимо срочно усовершенствовать тактику, беспилотники и общее понимание ведения современной войны.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон подтвердил эту потребность, призвав все западные силы быстро учиться операциям с БпЛА и противодействию им.

