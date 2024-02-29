Армия США сокращает тысячи должностей, чтобы подготовиться к следующей большой войне – CNN

Сокращения будут касаться в основном уже пустых должностей, то есть в США не будут увольнять со службы действующих военных.

Армия США сокращает количество своих должностей примерно на 24 тыс. (почти на 5%) и проводит реструктуризацию, чтобы быть более способной вести следующую большую войну. Таким образом в армии борются с нехваткой кадров, из-за чего было невозможно привлечь достаточное количество военных для заполнения всех рабочих мест.

Об этом пишет CNN.

Сокращения в американской армии будут касаться в основном уже пустых должностей – не настоящих военных – включая работы, связанные с борьбой с повстанцами. Их количество увеличилось во время войн в Ираке и Афганистане, но сегодня не так уж нужно. Около 3000 сокращений придется на силы спецопераций.

В то же время планируется добавить около 7500 военнослужащих для других критически важных миссий. Речь идет о подразделениях ПВО и борьбы с беспилотниками, а также пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями кибернетики, разведки и ударов на большом расстоянии.

Министр армии США Кристин Уормут сказала, что она и главнокомандующий армией, генерал Рэнди Джордж работали над тем, чтобы уменьшить количество свободных или лишних должностей.

Согласно армейскому документу, военная служба "значительно переструктурирована", и не хватает солдат для заполнения существующих подразделений. Сокращения, как сказано, являются "местами", а не "лицами", то есть армия не будет просить солдат покинуть войска.

Много лет армия США не может заполнить тысячи вакантных должностей

Издание обращает внимание, что это решение отражает реальность того, что в течение многих лет американская армия не может заполнить тысячи пустых должностей. В то время как армия в ее текущей структуре может насчитывать до 494 тыс. военных, общее реальное количество бойцов составляет около 445 тыс. Согласно новому плану, цель – в течение следующих пяти лет набрать достаточное количество военных, чтобы достичь уровня 470 тыс.

Планируемые изменения произойдут после 20 лет войны в Ираке и Афганистане, которые вынудили армию быстро и резко расшириться, чтобы укомплектовать отправленные на фронт бригады. Впоследствии американские военные сосредоточились на конкуренции больших государств с такими противниками, как Китай и Россия, а также на угрозе Ирана и Северной Кореи. А война в Украине показала необходимость большего акцента на системах ПВО и высокотехнологичных возможностях как для использования, так и противодействия беспилотникам воздушного и морского базирования.

Руководители армии США сказали, что внимательно пересмотрели все специализации службы в поисках мест для сокращения. Кроме того, они рассмотрели текущие усилия по модернизации армии с помощью нового высокотехнологичного оружия, чтобы определить, где следует сосредоточить дополнительные силы.

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Какие должности будут сокращены в американской армии

Согласно плану, армия сократит около 10 тыс. должностей инженеров и подобных специальностей, связанных с миссиями по борьбе с повстанцами. Дополнительные 2700 сокращений поступят от нечасто разворачивающихся подразделений, которые могут быть сокращены, еще 6500 – с разных учебных и других должностей.

Также будет сокращено около 10 тыс. должностей в кавалерийских эскадронах, боевых группах бригады "Страйкер", боевых группах пехотных бригад и бригадах помощи силам безопасности, используемых для обучения иностранных сил.

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Отмечается, что такие изменения являются значительным сдвигом для армии, чтобы подготовиться к широкомасштабным боевым операциям против более опытных врагов. Но эти изменения также подчеркивают существенные вызовы по вербовке, с которыми сталкиваются все военные службы.

Недобор людей в войсках США

Так, в прошлом финансовом году (закончился 30 сентября 2023 года) американские флот, армия и воздушные силы не достигли своих целей по набору людей, тогда как Корпус морской пехоты и крохотные Космические силы достигли своей цели. Армия привлекла чуть более 50 тыс. новобранцев, что не достигает публично заявленной цели в 65 тыс. новобранцев.

В ответ на это прошлой осенью военная служба приступила к кардинальному пересмотру своего рекрутинга, чтобы больше сосредоточиться на молодых людях, которые учились в колледже или ищут работу в начале своей карьеры.

Напомним, ранее конкурентка Дональда Трампа за право выдвигаться от Республиканской партии на выборах президента США Никки Хейли заявила, что Штаты должны предоставить Украине всю необходимую помощь, чтобы американским военным не пришлось воевать с Россией.

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