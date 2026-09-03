Армия США сворачивает дроновое подразделение, которое перенимало опыт ВСУ: в Конгрессе забили тревогу

Конгресс США / © Associated Press

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Американские законодатели требуют от руководства армии США объяснить решение прекратить специализацию военного подразделения на беспилотной войне, предостерегая, что это может помешать американским военным перенимать опыт ВСУ .

Двухпартийная группа членов Конгресса США обратилась к руководству американской армии с требованием объяснить, почему подразделению, дислоцированному в Европе, приказали отказаться от специализации на боевом применении беспилотников.

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Об этом сообщает Associated Press .

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Речь идет о подразделении 173-й воздушно-десантной бригады , которое создавало собственные беспилотники и отрабатывало тактику их применения, в частности, опираясь на опыт войны России против Украины.

Подразделение численностью около 600 военнослужащих было сформировано в ноябре. Его планировали использовать там, где возникала потребность в специалистах по беспилотным системам.

Американские законодатели подчеркнули, что решение отказаться от такой специализации может ограничить возможности США учиться у союзников, прежде всего у Вооруженных сил Украины , ставших одним из мировых лидеров в развитии тактики применения дронов на поле боя.

Они также опасаются, что изменение подхода может замедлить модернизацию американской армии в сфере беспилотных систем тогда, когда дроны все сильнее изменяют характер современных войн.

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Письмо с требованием провести брифинг и объяснить решение направили министру армии США Дэну Дрисколлу и исполняющему обязанности начальника штаба армии генералу Кристоферу Ланеву. Его подписали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Ангус Кинг и конгрессмен Майк Тернер.

Законодатели хотят выяснить, на основании каких данных и анализа было принято решение, а также поступило ли соответствующее указание от руководства Пентагона.

Ранее генерал Ланев приказал подразделению сосредоточиться на его основной задаче - действиях в составе воздушно-десантной пехоты. Это произошло менее чем через год после начала работы специализированного дронового подразделения.

В то же время развитие беспилотных систем было одним из ключевых направлений модернизации армии США при предыдущем начальнике штаба генерале Рэнди Джордже. Армия планировала активнее интегрировать современные беспилотники непосредственно в боевые подразделения и ускорить их производство и снабжение военным.

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Напомним, что ранее Пентагон запустил специальные версии ChatGPT и Grok для военных.

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