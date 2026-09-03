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Армия США сворачивает дроновое подразделение, которое перенимало опыт ВСУ: в Конгрессе забили тревогу
Армия США решила свернуть специализированное дроновое подразделение, которое изучало опыт войны в Украине, что вызвало беспокойство в Конгрессе из-за риска отставания в развитии беспилотных технологий.
Американские законодатели требуют от руководства армии США объяснить решение прекратить специализацию военного подразделения на беспилотной войне, предостерегая, что это может помешать американским военным перенимать опыт ВСУ .
Двухпартийная группа членов Конгресса США обратилась к руководству американской армии с требованием объяснить, почему подразделению, дислоцированному в Европе, приказали отказаться от специализации на боевом применении беспилотников.
Об этом сообщает Associated Press .
Речь идет о подразделении 173-й воздушно-десантной бригады , которое создавало собственные беспилотники и отрабатывало тактику их применения, в частности, опираясь на опыт войны России против Украины.
Подразделение численностью около 600 военнослужащих было сформировано в ноябре. Его планировали использовать там, где возникала потребность в специалистах по беспилотным системам.
Американские законодатели подчеркнули, что решение отказаться от такой специализации может ограничить возможности США учиться у союзников, прежде всего у Вооруженных сил Украины , ставших одним из мировых лидеров в развитии тактики применения дронов на поле боя.
Они также опасаются, что изменение подхода может замедлить модернизацию американской армии в сфере беспилотных систем тогда, когда дроны все сильнее изменяют характер современных войн.
Письмо с требованием провести брифинг и объяснить решение направили министру армии США Дэну Дрисколлу и исполняющему обязанности начальника штаба армии генералу Кристоферу Ланеву. Его подписали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Ангус Кинг и конгрессмен Майк Тернер.
Законодатели хотят выяснить, на основании каких данных и анализа было принято решение, а также поступило ли соответствующее указание от руководства Пентагона.
Ранее генерал Ланев приказал подразделению сосредоточиться на его основной задаче - действиях в составе воздушно-десантной пехоты. Это произошло менее чем через год после начала работы специализированного дронового подразделения.
В то же время развитие беспилотных систем было одним из ключевых направлений модернизации армии США при предыдущем начальнике штаба генерале Рэнди Джордже. Армия планировала активнее интегрировать современные беспилотники непосредственно в боевые подразделения и ускорить их производство и снабжение военным.
Напомним, что ранее Пентагон запустил специальные версии ChatGPT и Grok для военных.