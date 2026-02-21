Армия "тупых Бондов": Москва использует специфических агентов для диверсий в Европе

Диверсант. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Российские спецслужбы больше не используют для диверсий своих штатных агентов в Европе, а нанимают для этого «тупых Бондов» — людей, которым безразлично, кто стоит за их миссиями.

Об этом пишет британское издание The Sun.

Как отмечает таблоид, офицеры российского ГРУ передают приказы через двух-трех посредников сообщениями в зашифрованные аккаунты Telegram завербованным бездумным исполнителям, которые готовы сеять хаос за скромные денежные суммы.

При этом Россия всегда отрицает любую связь с диверсиями и Москве безразлично к арестованным приспешникам, а убытки от вызванного ими хаоса стоят миллионов.

Кого использует Москва

К таким завербованным российскими спецслужбами агентам принадлежал 17-летний Даниил Бардадим, который сбежал в Польшу, чтобы избежать постоянных атак российских беспилотников на родной город Херсон.

Вместе с еще одним сообщником он был причастен к взрывам на территории Польши и Литвы, которыми Россия пыталась запугать граждан этих стран из-за их поддержки Украины.

В ноябре прошлого года ключевой участок польской железнодорожной линии Варшава-Люблин, который использовался для доставки оружия и товаров в Украину, был взорван с помощью взрывчатки С4.

Следователи полиции идентифицировали диверсантов как еще двух одноразовых агентов из Украины, которые въехали в страну из союзного России государства Беларуси, прежде чем сбежать обратно через границу.

Польские полицейские из антитеррористической службы подтвердили, что они не имеют дела с хитроумными заговорами в стиле агента 007, которые осуществляют высококвалифицированные тайные агенты.

Метод «одноразовых агентов» применял Путин в КГБ

Руководители западных разведок на этой неделе раскрыли, что российская группировка «ЧВК Вагнера» сыграла ведущую роль в подстрекательстве заговоров с использованием одноразовых агентов.

Издание также отметило, что российская военная разведка ГРУ имеет печально известное подразделение, известное как «Подразделение 29155», которое специализируется на саботаже и подрывной деятельности по всей Европе.

Но эксперты говорят, что такая тактика далеко не нова, ведь ее пионером был амбициозный

«Путин сам использовал концепцию „актива одноразового использования“, работая на КГБ в бывшей Восточной Германии. Но теперь его адаптировали для использования часто бедных и уязвимых людей, которые не имеют остроумия задавать вопросы, когда им предлагают деньги за выполнение задач», — сказал в комментарии газете аналитик и военный историк Пол Бивер.

По его словам, высококвалифицированным и дорогим в управлении агентам ГРУ «подрезали крылья» с начала полномасштабной войны в Украине, но россияне теперь понимают, что они им больше не нужны».

«Гораздо легче завербовать кого-то неуклюжего или отчаявшегося — или и того, и другого — чтобы создать хаос со скидками», — сказал эксперт.

Напомним, на днях украинские правоохранители обезвредили агентурно-боевую группу агрессорки России, которая готовила заказные резонансные убийства в Украине. Масштабная спецоперация получила название «Энигма 2.0». В Украине были задержаны семь человек, а в Молдове — три, в частности организатора сети и двух его сообщников.