Бундесвер / © Bundeswehr

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Германия готовится создать первый в истории Бундесвера специализированный полк беспилотных систем. Его будут формировать с учетом боевого опыта Украины: у подразделения будут разведывательные и ударные дроны, средства радиоэлектронной борьбы, перехватчики вражеских беспилотников и дальнобойное вооружение.

Об этом пишет издание POLITICO со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов внутренние документы немецкого правительства.

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Согласно планам, новое подразделение сможет обнаруживать цели на больших расстояниях, наносить удары вглубь территории противника и защищать немецкие войска от атак беспилотников. Среди запланированного вооружения — беспилотный летательный аппарат с дальностью разведки до 2000 км, а также украинская крылатая ракета «Фламинго».

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Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении начать создание первого дронового подразделения Бундесвера в 2027 году. Сначала он будет насчитывать около 350 военнослужащих, а к 2029 году его численность планируют увеличить до 600 человек.

Как отмечает POLITICO, решение демонстрирует изменение подхода Берлина к военному сотрудничеству с Киевом. Если раньше Германия преимущественно поставляла Украине оружие и военную помощь для противостояния России, то теперь все активнее перенимает украинский боевой опыт и технологии модернизации собственной армии.

Украина превратила беспилотники в один из ключевых инструментов современной войны. Они обнаруживают позиции военных и технику, атакуют цели, уничтожают логистические маршруты в тылу и перехватывают другие дроны. В июне бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявлял, что на беспилотники приходилось более 90% пораженных украинскими силами целей противника.

«Для Германии поддержка Украины давно перестала быть односторонним процессом», — заявил Писториус во время встречи стран, оказывающих военную помощь Украине, в Брюсселе во вторник. Он подчеркнул, что Бундесвер изучает украинский опыт ведения боевых действий, в частности применения дронов и военных технологий.

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Какое вооружение получит новый полк Бундесвера

Согласно внутренней структуре подразделения, изучившейся POLITICO, полк будет состоять из шести рот. Каждая будет отвечать за направление боевого применения беспилотных систем.

Одна рота будет работать непосредственно вблизи немецких военных — проводить разведку и атаковать цели. Другая будет специализироваться на защите от вражеских дронов. Еще два подразделения будут отвечать за операции на расстоянии от линии фронта. Дальнейшие удары будет осуществлять отдельная группа под названием Deep Strike.

Также в составе полка предусмотрено подразделение, которое будет оперативно испытывать новые технологии и внедрять их в войсках.

По оценкам немецких планировщиков, закупка тысяч беспилотников для нового формирования потребует около 150 млн евро.

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В перечне вооружения объединились разработки украинских производителей, продукция немецкой индустрии беспилотников и технологии американских компаний. Семь из девяти указанных в документах систем уже используются в Украине.

В частности, речь идет о наземном роботизированном комплексе Termit, разработанном в Украине. По плану германских военных, его можно будет оборудовать крупнокалиберным пулеметом. Эта платформа уже выполнила тысячи боевых задач. Германия финансирует производство 2000 таких роботов для Украины.

Для разведки вблизи передовой планируется использовать беспилотник Vector немецкой компании Quantum Systems. Он уже находится на вооружении украинских военных.

К этому же направлению относится американский ударный дрон Bumblebee компании Perennial Autonomy. По информации издания, Украину передали десятки тысяч таких беспилотников.

Для защиты от вражеских беспилотников германский полк может получить систему Merops той же американской компании. Она предназначена для перехвата дронов противника, в частности, иранских «Шахедов», которые Россия активно применяет против Украины. Систему дополнят оборудованием, способным обнаруживать беспилотники на расстоянии до 50 км.

На расстоянии от линии фронта планируют использовать украинский разведывательный беспилотник Raybird и американский ударный дрон Hornet. По данным POLITICO, в течение всего трех месяцев этим летом Украина применила более 10 тыс. БПЛА Hornet для ударов.

Германия планирует использовать украинскую ракету «Фламинго»

Отдельное направление нового полка будет составлять дальнобойные системы. В документах упоминается беспилотный летательный аппарат для разведки на очень больших расстояниях, а также украинская крылатая ракета Фламинго, которую разрабатывает компания Fire Point.

Согласно немецкому документу, дальность ракеты превышает 2000 км. Украина уже использует «Фламинго» для ударов по объектам в глубоком тылу России.

В немецком министерстве обороны не стали подтверждать или опровергать подробности внутренних планов. Там отметили, что окончательная структура полка еще не прорабатывается.

В то же время, в руководстве Бундесвера подчеркивают, что новое подразделение не будет иметь неизменной структуры, поскольку технологии беспилотной войны постоянно развиваются.

«Поскольку технологии будут продолжать развиваться в ближайшие годы, мы будем неоднократно адаптировать структуру этого полка к реалиям поля боя», — заявил начальник сухопутных войск Германии Кристиан Фрейдинг.

Напомним, ранее уже говорилось, что Германия примет участие в первых совместных военных учениях стран, которые готовятся сформировать международные силы для поддержания мира в Украине. Тогда говорили о маневрах, которые назвали Koalicja 2026 (Коалиция 2026)

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