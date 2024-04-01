Армянские войска на границе Азербайджана: европейские наблюдатели сделали заявление

В воскресенье, 31 марта, необычное перемещение армянских военных на границе с Азербайджаном зафиксировано не было.

Об этом сообщила миссия Европейского союза по мониторингу границ в Армении (EUMA) в сети X.

“EUMA патрулировала армянско-азербайджанскую границу целый день. Все спокойно и тихо, непривычных движений не наблюдается”, – говорится в сообщении.

Европейские наблюдатели при этом пожелали всем "мирной Пасхи".

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Ранее в этот день в азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что Армения совершает "интенсивное движение вооруженных сил" на границе.

В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло заявления азербайджанской стороны, а армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет поводы для начала новой войны в регионе.

Претензии и встречные обвинения между Ереваном и Баку происходят на фоне попыток приступить к делимитации и демаркации границы после недавнего военного конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности передать четыре села под контроль Азербайджана в приграничном районе Тавуша, чтобы "не допустить войны".

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