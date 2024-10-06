Артефакты, похищенные РФ в Украине, начали появляться на международном черном рынке — Костин

Кроме систематического уничтожения культурного наследия, Россия совершает кражи культурных ценностей, а затем эти артефакты появляются на международном черном рынке.

Об этом сказал генеральный прокурор Андрей Костин.

"Помимо систематического уничтожения культурного наследия, Россия прибегает к еще одному преступлению – воровству культурных ценностей. Эти артефакты, похищенные из наших музеев и археологических памятников, теперь появляются на международном черном рынке", — отметил Костин.

По его словам, уже достаточно доказательств, чтобы открыть новые уголовные производства в отношении этих российских преступлений.

Он добавил, что благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из ФБР и Министерства юстиции США Офис генпрокурора смог собрать всю необходимую информацию об этой категории преступлений. В частности, полученная информация позволила "создать специальное подразделение в офисе" генпрокурора.

"Это подразделение занимается не только расследованием случаев разрушения культурного наследия в результате обстрелов, но и случаями, когда наше культурное наследие пытаются незаконно продать за границей", — добавил генпрокурор.

Напомним, россияне воруют реликвии, чтобы не было коллективной памяти. Об этом стало известно из репортажа корреспондентки ТСН Валентины Доброты. Она рассказала невероятные истории о семейных реликвиях, чудом сохранившихся.

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