Артиллерия, радары и другая техника: Байден анонсировал еще один пакет военной помощи Украине

Артиллерия, радары и другая техника: Байден анонсировал еще один пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден приветствует одобрение Сенатом выделить Украине 40 млрд долларов помощи и объявил о дополнительном пакете военной помощи.

В частности, США передадут на поле боя украинским защитникам дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ВСУ.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден отметил, что на сегодняшний день США предоставили Украине историческую помощь в области безопасности. Он добавил, что администрация Белого дома продолжит ускорять доставку дополнительного оружия и оборудования, на которые Конгресс предоставил полномочия, чтобы "храбрые украинцы закончили войну".

"И сегодня я объявляю еще один пакет помощи в безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, которую они так эффективно используют на поле боя. Эти вооружения и оборудование пойдут непосредственно на передовую", — заявил президент США.

В Министерстве обороны США отметили, что Америка вместе с партнерами работают над определением и предоставлением Украине необходимого оружия и оборудования.

Новый пакет американской помощи будет включать:

18 155-мм гаубиц M777;

18 машин для буксировки гаубиц;

3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;

полевое оборудование и запасные части.

Напомним, госсекретарь США Эстонии Блинкен сообщил, что его ведомство одобрило предоставить Украине дополнительные американские вооружения, снаряжение и материалы на 100 млн дол.

Также известно, что в четверг, 19 мая, Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд дол.

США таки предоставит Украине 40 млрд долларов – Сенат успел проголосовать

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