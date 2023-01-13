Артистки и победительницы конкурсов красоты: всплыли новые факты о любовницах Лукашенко

Диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не редко появляется на публике с разными женщинами. Известно, что с официальной женой он якобы не живет еще с момента первого избрания президентом в 1994 году, а младшего третьего сына Николая диктатору родила его бывший личный врач. Более того, слухи о его любовницах постоянно всплывают в СМИ.

Об "историях любви" 68-летнего Лукашенко и неизвестных ранее фактах из его личной жизни узнало издание "Беларусь головного мозга" (БГМ).

Официальная жена Галина

Галина Лукашенко (Желнерович) родилась в обычной белорусской семье в 1955 году. С будущим президентом она познакомилась еще в школе, в селе Рыжковичи. Галина была дочерью учительницы Лукашенко. Они поженились, когда усатому диктатору было всего 19 лет, тогда они заканчивали исторический факультет Могилевского университета. В браке у них родилось два сына. Но, как отмечает издание, как только Лукашенко начал строить политическую карьеру, он сразу же переехал от жены и начал ходить "налево". Но официально по документам Галина еще жена диктатора и даже попала под западные санкции.

Фото: Фото из открытых источников

"Злые языки говорят, что она является одним из кошельков Лукашенко. Да и сам Лукашенко не закрывал дверь перед носом жены. Она часто бывает в его резиденции. Более того, до последнего Лукашенко постоянно приезжал к своей теще Елене Желнерович, которую считал очень близким человеком, но в 2019 году она умерла. Лукашенко присутствовал на похоронах", — отмечает "Беларусь головного мозга".

Мать внебрачного сына Коли

Бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская является матерью младшего сына Коли, который постоянно сопровождает своего отца. Осенью 1994 года она стала личным врачом белорусского диктора и часто сопровождала его. Как узнало издание, в 2001 году она стала главным врачом республиканской больницы управления делами президента. Через некоторое время, по данным журналистов, ее мать Людмила Постоялко стала министром здравоохранения Беларуси (ред. – занимала должность с 2002 до 2005 годов).

Фото: kuzbasstroy.ru

"Сам Лукашенко относится грубо к матери своего младшего сына, чем неоднократно шокировал некоторых министров. Кстати, одни из них рассказывал, что Ирина Степановна не переносила, когда другие барышни пытались кокетничать с Лукашенко", — пишет издание.

В 2004 году Ирина Абельская родила сына. Вероятно, отцом мальчика является Александр Лукашенко. "В конце 90-х годов чиновники Беларуси считали Абельскую самой влиятельной женщиной страны, через нее передавали просьбы Лукашенко... Но белорусский диктатор изменял ей постоянно, а через некоторое время, по слухам, Лукашенко выдал ее замуж за своего охранника, а сам в открытую начал крутить романы", — узнали журналисты.

Очередная пассия – певица

По данным издания, очередной любовницей Лукашенко стала белорусская певица Ирина Дорофеева. В 2007 году, посетивший театр ее песни, Лукашенко лично подписал государственную программу "Ирина Дорофеева – лицо Беларуси.

После этого изображения певицы появились на улицах Минска, пакетах и даже бейсболках. Она также начала сопровождать Лукашенко во время его отпусков в Сочи и во время Славянского базара и Витебске, добавляет "Беларусь головного мозга".

Фото: Фото из открытых источников

Актриса Марта Голубева

Впервые ее имя услышали летом 2008 года – тогда 18-летняя брюнетка выплясывала рядом с Лукашенко на концерте в день независимости. Тем же летом, как отмечает издание, она стала владелицей квартиры в элитном районе Минска – Дроздах. Весной 2013 года Марта сопровождала Лукашенко во время визита в театр имени Янки Купалы, который только что открылся после реконструкции. Также она сидела рядом с диктатором на финале "Мисс Беларусь-2016" и еще не раз появлялась рядом с ним.

Победительницы конкурсов красоты

В 2017 году у Лукашенко появилась новая любовь – будущая финансистка Кристина Невера. Девушка выиграла конкурс красоты "Королева Весна-2016" в Витебске. Дарья Шманай – это еще одна победительница конкурса красоты и девушка, которую часто видели на мероприятиях с участием Лукашенко. Официально ее называли сотрудницей протокола.

А во время визитов Лукашенко в Россию его постоянно сопровождали 4-5 женщин модельной внешности, вспоминает один из членов российских дипломатических делегаций. Как рассказывают журналисты, когда Лукашенко приезжал в Сочи и селился в своей президентской резиденции, они селились рядом.

Фото: Associated Press

Нынешние любовницы

В 2018 году Лукашенко встречает свою суженую, с которой по данным издания, у него отношения продолжаются до сих пор. Самым молодым депутатом нижней палаты парламента Беларуси в 2019 году стала 22-летняя королева красоты Мария Василевич. Их часто видят вместе на разных фестивалях, хоккейных матчах, а также на Чемпионате мира по футболу-2018 в РФ. The Times утверждает, что Лукашенко наградил Василевич государственной медалью "за вклад в культуру и благотворительность".

Фото: из соцсетей

По словам издания, в Сети активно обсуждают новую пассию фейкового президента Беларуси Анастасию Азарицкую.

Следует отметить, что точный список любовниц Лукашенко, как отмечает "Беларусь головного мозга", можно продолжать без конца и края, потому что "он еще тот представитель семейных ценностей".

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