Асад скрывал массовые захоронения: Reuters разоблачило тайную операцию сирийского режима

Массовые захоронения в Сирии / © reuters.com

Правительство Башара Асада в течение двух лет проводило секретную операцию по перевозке тысяч тел из одного из самых известных массовых захоронений в Сирии — близ Кутейфы — до нового, тщательно скрытого места в пустыне за пределами города Думайр, более часа езды от столицы.

Об этом сообщило агентство Reuters.

О сговоре военных Асада с целью раскопать массовое захоронение в Кутейфе и создать новое — в отдаленной пустыне — ранее не сообщалось.

Чтобы установить точное место захоронения и масштабы операции, журналисты Reuters опросили 13 человек, непосредственно участвовавших в перевозке тел, изучили документы, полученные от причастных должностных лиц, и проанализировали сотни спутниковых снимков.

Погребение в Сирии. / © Reuters

Операция получила кодовое название "Перемещение Земли" и продолжалась с 2019 по 2021 год. Ее целью, по словам очевидцев, было скрыть преступления сирийского режима и создать видимость нормализации перед попытками восстановления международного имиджа Асада.

Reuters направило запрос в правительство президента Ахмеда аш-Шараа с просьбой прокомментировать результаты расследования, но ответа пока не получило. Агентство не раскрывает точное местонахождение новой могилы, чтобы предотвратить ее возможное повреждение.

По данным расследования, новое захоронение в пустыне Думайр состоит, по меньшей мере, из 34 траншей общей протяженностью около двух километров. Это одно из самых известных мест массовых захоронений, возникших во время гражданской войны в Сирии. Показания очевидцев позволяют предположить, что там похоронены десятки тысяч человек.

Погребение в Кутейфе правительство начало использовать еще около 2012 года - в начале войны. По свидетельствам, там покоились солдаты, заключенные и жертвы пыток, умерших в тюрьмах и военных госпиталях.

В 2014 году сирийский правозащитник обнародовал фото могилы, впервые указавшие на ее существование. Точные координаты стали известны лишь спустя несколько лет благодаря судебным материалам и новым журналистским расследованиям.

По словам свидетелей, с февраля 2019 по апрель 2021 года почти еженедельно шесть-восемь грузовиков вывозили из Кутейфы землю и человеческие останки в пустыню Думайр. Reuters не смогло подтвердить, перевозили ли тела также из других мест, и не обнаружило никаких официальных документов, где упоминалась бы эта операция.

Участники операции — среди них водители, механики, операторы бульдозеров и офицеры Республиканской гвардии — вспоминают ужасную вонь, сопровождавшую каждую перевозку.

Бывший диктатор Башар Асад, после падения режима в конце прошлого года бежавший в Россию, и несколько высокопоставленных чиновников, названных ключевыми участниками операции, пока недостижимы для комментариев.

По словам одного из бывших офицеров гвардии, идея "перемещения тел" возникла в конце 2018 года, когда Асад уже приближался к победе в войне. Целью было скрыть доказательства преступлений и подготовить почву для постепенного возвращения Сирии к международному признанию.

На тот момент международные организации и правозащитные группы не имели доступа ни к одной из тюрем или мест массовых захоронений в Сирии.

Два водителя грузовиков и бывший офицер, опрошенные агентством Reuters, рассказали, что военное руководство отдавало распоряжение вывозить человеческие останки из братской могилы в Кутейфе "в целях расчистки" и сокрытия доказательств массовых убийств. На момент падения режима все 16 траншей в Кутейфе, зафиксированные журналистами, опустели.

Правозащитные организации Сирии оценивают общие потери в системе безопасности режима более 160 тысяч человек; многие из них, по их данным, похоронены именно в десятках массовых могил, созданных за годы правления Асада. Организованные эксгумации и ДНК-анализ могли бы помочь установить судьбы этих людей и частично залечить одну из самых глубоких ран в современной истории страны. Однако за неимением ресурсов и специалистов большинство известных захоронений в Сирии до сих пор не раскопаны и не документированы.

