Асад в осаде: сирийский диктатор отчаянно цепляется за власть и жизнь

Президент Сирии Башар Асад приказал армии стянуть все силы в Дамаск, чтобы защитить столицу от повстанцев. В своей последней отчаянной попытке остаться у власти Асад пытается через дипломатических посредников наладить отношения с США и избранным президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что Асад, по сути, "уступил" большую часть страны повстанцам, которые за несколько дней провели стремительное наступление и захватили крупные города Алеппо и Хама. Сегодня бои идут уже на улицах Хомса, а отряды повстанцев отделяет от Дамаска всего 30 км.

"Пока его оставшиеся войска окапываются, давний правитель Сирии заявляет [через посредников – ред.], что готов пойти на сделку, которая позволила бы ему сохранить власть над территорией, контролируемой его армией, или гарантировать ему зеленый коридор для бегства в изгнание", – говорится в статье.

Источники утверждают, что одно из предложений, которое Асад сделал США через Объединенные Арабские Эмираты, заключается в том, что Сирия прекратит сотрудничество с террористической группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном, если Запад поможет остановить боевые действия.

Другое послание Асад отправил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану через сирийского православного патриарха Игнатия Ефрема II. В нем говорится, что в случае победы исламистских повстанцев, христианское меньшинство сирийцев окажется перед лицом экзистенциальной угрозы своему существованию. Христианская община Сирии составляет около 10% от 24-миллионного населения страны.

По словам помощника патриарха, Асад рассчитывает, что венгерский премьер сообщит об этой опасности новому президенту США.

Российские самолеты, дислоцированные с Сирии, начали наносить авиаудары вокруг Хомса, чтобы попытаться остановить продвижение повстанцев. Но, опасаясь что этой помощи будет недостаточно, Асад продолжает переговоры по неофициальным каналам.

Основная их цель – сохранить контроль над частью страны и удовлетворить требования Турции о политическом переходе и возможном возвращении миллионов сирийских беженцев, которые за годы хаоса в Сирии стали серьезной проблемой для Анкары.

По словам собеседников журналистов, Асад также предлагает принять новую конституцию и даже ведет переговоры с оппозицией, которая в основном находится в изгнании. Однако пока сложно сказать, принесут ли эти усилия плоды, так как сейчас ни одна сила, ни внутри Сирии, ни в мире, не может полностью контролировать ситуацию.

"Я не думаю, что какая-либо внешняя сила имеет рычаги влияния, чтобы изменить ход событий в Сирии. В данный момент большинство ставок делают на то, что режим Асада не сможет удержаться", – сказал Андреас Криг, директор британской аналитической компании MENA Analytica.

Напомним, Дональд Трамп завил, что война в Сирии не касается США, и надо позволить конфликту развиваться естественным путем. По мнению избранного президента США, Россия тоже не поможет Сирии, так как потеряла в войне против Украины более 600 тысяч солдат.

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