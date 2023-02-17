"Ашан" помогает российской армии и сдает своих сотрудников военкоматам — The Insider

Российский "Ашан" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставлял товары для российских военных на временно оккупированных территориях нашей страны. Снабжение военным позиционировалось как "гуманитарная помощь". В пресс-службе французского "Ашана" все опровергают и говорят, что компания "вне политики".

Обо всех подробностях скандала стало известно после расследования The Insider совместно с Le Monde и Bellingcat.

По данным СМИ, так называемая гуманитарная помощь состояла как из товаров со складов "Ашана", так и товаров, собранных волонтерами на территории магазинов сети в разных регионах РФ. В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.

Отмечается, что согласно международному праву гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к выходу компании из РФ.

Журналисты утверждают, что не только "Ашан", но и холдинг "Леруа Мерлен" занимался снабжением товаров на оккупированные территории. В частности, журналисты ссылаются на опубликованное в декабре видео из Мариуполя, где можно увидеть, как члены "Молодой Гвардии Единой России" разгружают одинаковые паллеты с фирменным знаком "Леруа Мерлен".

Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников. Компания собирала и передавала в военкоматы данные о своих сотрудниках, а после объявления мобилизации помогала военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Российское руководство "Ашана" от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского "Ашана" заявили, что компания находится "вне политики и никакой поддержки военнослужащих не занимается".

Украинский "Ашан" также отреагировал на скандал.

"Auchan Украина требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессору. Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию", — говорится в сообщении. .

Справка:

На российский рынок приходится 10% мировых продаж Auchan – это €3,2 млрд выручки. Компания имеет в РФ 231 магазин. Гендиректор Auchan Ив Клод ранее заявил, что сеть продолжит работу в РФ, поскольку "действует в интересах гражданского населения".

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