Астероид уничтожит солнце: ученые поняли, каким будет конец Cолнечной системы

В ходе исследования специалисты установили данные о яркости трех разных белых карликов в течение 17 лет.

Ученые из нескольких университетов, в частности из Уорькского, провели исследования по влиянию белых карликов на планетные системы, такие как наша Солнечная.

Об этом пишет The Guardian.

Как стало известно, ученые исследовали влияние большой гравитации белых карликов на астероиды, спутники и планеты, находящиеся на небольшом расстоянии. Влияние продемонстрировало, что объекты разрываются на меньшие части и в конце концов превращаются в пыль.

Ученые пришли к выводу, что в перспективе, когда наша Солнечная система станет белым карликом, астероиды между Марсом и Юпитером, а также спутники Юпитера могут быть растерты Солнцем в форме белой звезды. Исследователи выяснили, что скорость эволюции таких систем может быть гораздо быстрее, чем они ожидали.

В ходе исследования специалисты установили данные о яркости трех разных белых карликов в течение 17 лет. Ученые сосредоточились на изменениях в яркости этих звезд, указывающих на их разрушение.

Исследование также показало, что поведение этих систем может быть очень непредсказуемым и изменяться очень быстро в течение нескольких лет. Сейчас ученые понимают, что путь солнечной системы будет достаточно сложным. Земля, вероятно, будет поглощена Солнцем, прежде чем оно станет белым карликом.

Напомним, что мексиканский телеканал RCG Media во время трансляции полного солнечного затмения 8 апреля случайно показал интимные места мужчины.