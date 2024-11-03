Астронавт NASA показал полярное сияние над Землей с высоты 400 километров: яркое фото

На кадре из космоса зафиксированы также полосы огней городов в Северной Америке, над которыми пролетала МКС.
Астронавт NASA Дон Петтит, известный своими фотографиями с длинной выдержкой из Международной космической станции (МКС), зафиксировал виды с полярным сиянием и яркими полосами от огней городов в Мексике и Соединенных Штатах.
Об этом сообщило издание Space.com.
Из-за большой скорости полета и вращения Земли огни городов в Северной Америке слились в сплошные полосы.
Две четкие и довольно широкие полосы зеленого и розового цветов на горизонте планеты в левой части фото — полярное сияние, которое возникает, когда энергетические частицы от Солнца взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли.
Петтит, выполняющий свою четвертую миссию на космической станции и хорошо известный своими орбитальными фотосъемками, которыми он занимается в свободное время.
Напомним, марсоход NASA Perseverance обнаружил на планете таинственные зеленые пятна, которые могут свидетельствовать об инопланетной жизни.
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