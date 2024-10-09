Астронавт NASA шокировал видом урагана с космоса, который станет самым сильным за последние сто лет

Астронавт поделился кадрами того, какой на самом деле выглядит ураган из космоса.

Об этом пишет LADbible.

Ураган "Милтон" должен накрыть побережье Флориды, США, после того как минувшей ночью стало известно, что он снова стал ураганом пятой категории.

По шкале ураганов Саффира-Симпсона это означает, что местности будет нанесен "катастрофический ущерб", а скорость ветра будет достигать 252 км/ч или выше. По данным Национальной метеорологической службы, многие дома будут разрушены, а перебои в электроснабжении продлятся от нескольких недель до нескольких месяцев, что сделает эту территорию непригодной для проживания в ближайшем будущем.

Мэр Тампа-Бэй, города, расположенного на западном побережье Флориды, обратила внимание на серьезность ситуации, выступая на пресс-конференции в понедельник, 7 октября. Джейн Кастор объяснила: "Это настоящее дело с Милтоном. Если вы хотите бороться с матерью-природой, она побеждает в 100 процентах случаев". Затем она холодно сказала жителям, что если они не эвакуируются, то "умрут".

Ожидается, что это будет сильнейший шторм в регионе за последние сто лет, поскольку некоторые отдыхающие оказались в ловушке в солнечном штате, собирая самые необходимые вещи в ожидании удара циклона.

Есть люди, также наблюдающие за формированием шторма, только они находятся на высоте 400 км над нашими головами.

Астронавты на Международной космической станции были вынуждены наблюдать за формированием урагана из космоса, поскольку Мэтью Доминик – летчик-испытатель ВМС США и пилот NASA – поделился ужасающими кадрами надвигающейся стихийной беды, снятой с корабля Dragon Endeavour компании SpaceX, который прикреплен к кораблю Dragon Endeavour компании SpaceX.

Ураган из космоса / Фото: x.com/dominickmatthew

На кадрах видно, как МКС пролетает над колоссальным ураганом со скоростью около 28 000 км/ч – средней скоростью станции, позволяющей ей вращаться вокруг Земли каждые 90 минут.

Огромные белые очертания урагана делают его похожим на кадры из фильма-антиутопии, поскольку он направляется к суше, где вечером 9 октября должно обрушиться на центральное побережье Мексиканского залива штата.

Timelapse flying by Hurricane Milton около 2 часов назад.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Снятые кадры, как написал астронавт в своем сообщении, были сняты в режиме замедленной съемки: "Таймлапс, пролетая мимо урагана Милтона около 2 часов назад. Экспозиция 1/6400 секунды, 14 мм, ISO 500, интервал 0,5 секунды, 30 кадров в секунду".

Пользователи социальных сетей поделились в комментариях своими мыслями об этих жутких кадрах: "Это похоже на что-то из фильма "Послезавтра", "Издалека выглядит так спокойно", "Боже мой... Вдохновляет и пугает одновременно".

Напомним, ураган "Хелен" убил в США более 200 человек. Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

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