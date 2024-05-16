Астрономы нашли новую планету, напоминающую Землю: что о ней известно

Астрономы нашли планету, напоминающую Землю. Она расположена у небольшой холодной звезды.

Об этом пишет The Guardian.

Как стало известно, новая планета получила название Speculoos-3b. Расположена она на расстоянии 55 световых лет от Земли. А обнаружить планету удалось, когда она проходила перед отцовской звездой – ультрахолодным красным карликом. Он вдвое горячее Солнца и в 100 раз менее яркий.

В то же время астрономы объяснили, что Speculoos-3b является "практически таким же размером как Земля". Она совершает оборот вокруг своей звезды за 17 часов, то есть год на ней короче земного дня.

"Мы считаем, что планета вращается синхронно, так что к звезде всегда обращена одна и та же сторона, которая называется дневной стороной, так же как Луна обращается к Земле. С другой стороны, ночная сторона будет погружена в бесконечную тьму", — заявил ведущий автор исследования Мишель Гиллон из Льежского университета в Бельгии.

Кроме того, это уже вторая планетная система, найденная у подобной звезды.

Это вторая известная планетная система, найденная у подобной звезды. Первая – Trappist-1, которая находится в 40 световых годах от нас, в которую входят семь планет.

Астрологи объяснили, что ультрахолодные звезды-красные карлики составляют около 70% звезд в нашей галактике и живут около 100 миллиардов лет. Поскольку звезды тусклые и разбросанные по небу, астрономам приходится наблюдать их в течение нескольких недель, чтобы заметить транзит планеты.

Напомним, что опасный астероид "Апофис" близится к Земле.

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