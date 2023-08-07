Атак по Украине будет больше: Путин поручил делать больше ударных дронов-камикадзе

По мнению Путина эти беспилотники показали высокую эффективность в войне в Украине.

Президент-диктатор России Владимир Путин поручил "Ростеху" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" – малоразмерных боеприпасов, атакующих цель путем самоподрыва.

Об этом он заявил на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, пишет российская служба BBC News.

"Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно еще увеличить", — заявил Путин.

По мнению Путина, эти беспилотники показали высокую эффективность в войне на Украине, которую ведут его террористы.

"Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а взрывается, и боекомплекты", – уверен он.

Что известно о российских дронах Ланцет и Куб

"Ланцет" и "Куб" — это дроны, которые способны длительное время кружить в воздухе, отслеживать цель и атаковать, стремительно падая на нее. Максимальная скорость дрона-камикадзе последней модификации (Ланцет-3) составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке на цель. Дальность действия – 40-50 км. Сам БПЛА весит около 12 кг, из которых боевая часть – до 5 кг. Он может быть в воздухе около часа.

Производством беспилотников "Лануэт" занимается компании ZALA Aero. Это предприятие начало разрабатывать барражирующие боеприпасы, рассчитывая на экспортные поставки. "Ланцет" – не первый их продукт, к нему был выпущен дрон "Куб", который сейчас также использует российская армия.

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