Атака беспилотниками на Москву и область: все, что известно об ударах и разрушениях (фото, видео)

В частности, обломки сбитого дрона упали в 10 минутах езды от резиденции президента РФ Владимира Путина.

Москву и область атаковали беспилотники утром 30 мая, в результате чего зафиксированы разрушения и пострадавшие. Россия традиционно обвинила в атаке Украину, в то же время в Офисе украинского президента есть другая версия инцидента.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дронами на Москву и область.

В Москве и Подмосковье ранним утром 30 мая прогремели взрывы и сообщалось о работе ПВО. Очевидцы запечатлели эти факты на фото и видео. В частности, было снято, как по беспилотникам работает ЗРК "Панцирь-С", когда россияне спокойно едут на работу.

Работа ЗРК "Панцирь-С" в Московской области/Скриншот

Атака на Москву

Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотниками, незначительных повреждениях в нескольких домах. Он уверял, что никто серьезно не пострадал.

Также читайте Атака дронов на Москву: какое оправдание нашли в российской Госдуме

Позже Собянин сообщил, что жители нескольких подъездов поврежденных домов были эвакуированы на время работы экстренных служб. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о 300 эвакуированных.

В Mash также уточнили, что попадание произошло по многоэтажке на Ленинском проспекте Москвы. Обломки сбитого дрона влетели в окно одной из квартир. На месте были ранены люди. Российские пропагандисты заявили, что легкое осколочное ранение получила жительница дома по улице Атласова в Новой Москве.

В Москве обломки дрона попали в многоэтажку / Фото: Getty Images

В Москве обломки дрона попали в многоэтажку / Фото: Getty Images

В Москве обломки дрона попали в многоэтажку / Фото: Getty Images

Сбитый в Москве дрон/Фото: российские ОМП

Последствия атаки на Москву беспилотниками/Фото из российских Телеграмм-каналов

По оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

Атака беспилотниками на Подмосковье

Беспилотники были зафиксированы и над Подмосковьем, там работала ПВО. Местный губернатор Андрей Воробьев заявил о сбитии нескольких дронов.

Российские пропагандисты сообщили, что беспилотники были замечены в Новой Москве, на Рублевке, над Новой Ригой, над Истрой.

По данным телеграмм-каналов, два дрона были сбиты в Истринском районе, летевшие со стороны элитного поселка Бенилюкс в направлении Красногорска. Сообщалось о взрывах в Одинцово и сбитии беспилотников в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

Позже депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн назвал места падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья: Ильинское, Тимошкино, Раздоры, Ромашково, Гринфилд.

Как отметила российская журналистка Фарида Рустамова, село Раздоры – это часть Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. В 10 минутах езды оттуда в селе Усово расположена резиденция президента России Владимира Путина "Ново-Огарево".

Москву атаковали дроны

Реакция Минобороны РФ на атаку по Москве

В российском Минобороны уже традиционно в атаке дронами обвинили Украину. В ведомстве проинформировали о якобы восьми запушенных беспилотниках, однако пропагандисты пишут о 25, а очевидцы – о 32.

"Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", — заявили в Минобороны РФ.

Причастна ли Украина к атаке по Москве

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность государства к атаке по российской столице. В то же время, он выдвинул другую версию причин инцидента.

"Вы же знаете, мы втягиваемся в эпоху искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и тому подобное?" – предположил Подоляк.

Он также обратился к тем россиянам, которые "почему-то считают, что могут играть в одностороннюю игру". Чиновник подчеркнул, что уже не будет 2014 года, когда можно было "разрушать суверенное государство абсолютно безнаказанно".

Читайте также: