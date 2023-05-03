Атака беспилотников на Кремль: на крыше резиденции Путина заметили двух странных людей (видео)

Перед взрывом неизвестного БПЛА на купол Сенатского дворца в Кремле лезли неизвестные "карлсоны".

На опубликованном в соцсетях видео атаки неизвестного беспилотника на московский Кремль видно, как два человека лезут на купол Сенатского дворца, над которым развевается русский флаг.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Осторожно, новости".

На видео видно, что в определенный момент двое "карлсонов", которые по доброй мере оказались на крыше рабочей резиденции президента РФ, заметили БпЛА и пригнулись. После взрыва они оставались на куполе.

Атака беспилотников на Кремль: на крыше Сенатского дворца заметили двух странных людей

В соцсетях двух странных людей называют сотрудниками "кремлевской ПВО". Сообщается, что силовики с антидроновыми ружьями находятся там и днем и ночью.

Также пользователи Сети в шутку высказали предположение, что "корректировщиками" полета беспилотника были руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и начальник СБУ Василий Малюк.

В соцсетях шутят о "неизвестных" на крыше резиденции Путина перед атакой беспилотников / Фото: из соцсетей

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессорки и причастен ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

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