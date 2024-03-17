Атака беспилотников на Москву и нефтеперерабатывающий завод в России: главные новости ночи 17 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- На одном из российских заводов раздались звуки взрывов и начался пожар: названа вероятная причина Читать далее –>
- Россияне заявления об атаке беспилотников на Москву: что случилось Читать далее –>
- Сбивать одну из пяти: Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО — СМИ Читать далее –>
- В РФ распространяют фейк о том, что "военнослужащие ВСУ планируют силовой захват Верховной Рады" Читать далее –>
- В Одессе прогремел взрыв — СМИ Читать далее –>
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