Атака беспилотников на Москву: в ISW рассказали, почему Путин преуменьшает значение этого инцидента

Российский президент-диктатор Владимир Путин преуменьшает значение атаки дронов на Москву 30 мая, нанесших удары в элитных районах Московской области. Таким образом, глава Кремля стремится не раскрывать ограниченные возможности РФ для "ответа" Украине, которой Москва приписывает ответственность за налет БПЛА.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В ISW считают, что диктатор намеренно пытается приуменьшить атаку на российскую столицу, чтобы "не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине".

Путин заявил, что его армия якобы ударила по штаб-квартире украинской военной разведки "два-три дня назад", а также оккупанты продолжают реагировать на "войну Украины против Донбасса", нанося удары по украинской "военной инфраструктуре". Глава Кремля намекает, мол, удар беспилотника по Москве был ответом Киева. По его словам, Украина якобы пытается спровоцировать ответ и заставить Россию "отразить" свои действия.

"Путин последовательно реагировал на настоящие и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя", — говорится в отчете.

Аналитики Института отмечают, что недавние жалобы российских блоггеров на предполагаемое отсутствие эскалации со стороны российских оккупационных войск в ответ на рейд в Белгородской области и налет дронов в Московской области "не делают заслуги" оккупантам в беспрецедентном масштабе их воздушной кампании против Киева.

Между тем, Путин заявил: хотя московские системы противовоздушной обороны "работали нормально", но России все еще нужно "поработать" над усовершенствованием этих систем. В ISW называют это "заметной попыткой (Путина – Ред.) предупредить критику со стороны российских ультранационалистов, критиковавших неэффективные системы противовоздушной обороны России в Москве, а также вдоль приграничных регионов РФ с Украиной.

Напомним, утра 30 мая местные власти заявили об атаке дронов на Москву и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие. В частности, мэр Сергей Собянин сообщил, что взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину. В Госдуме инцидента дали оправдание. Мол, Российская Федерация – "большая страна". Именно поэтому "лазейки", чтобы обойти ПВО, найдутся.

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