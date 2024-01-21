Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака беспилотников в России и пожар на нефтяном терминале: главные новости ночи 21 января 2024 года

Атака беспилотников в России и пожар на нефтяном терминале: главные новости ночи 21 января 2024 года

У россиян была неспокойная ночь / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников Читать далее –>
  • В России – атака "украинских беспилотников": что могло стать целью Читать далее –>
  • В России произошел взрыв в районе нефтяного терминала: загорелся пожар Читать далее –>
  • В Ираке боевики атаковали американскую военную базу Читать далее –>
  • Российские войска захватили Крахмальное в 20 км северо-западнее Сватового — ISW Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация