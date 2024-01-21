Атака беспилотников в России и пожар на нефтяном терминале: главные новости ночи 21 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников Читать далее –>
- В России – атака "украинских беспилотников": что могло стать целью Читать далее –>
- В России произошел взрыв в районе нефтяного терминала: загорелся пожар Читать далее –>
- В Ираке боевики атаковали американскую военную базу Читать далее –>
- Российские войска захватили Крахмальное в 20 км северо-западнее Сватового — ISW Читать далее –>
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